Idealna enajsterica 1. SNL brez Zahovića in Kronavetra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši v 1. SNL so izbrali najboljše stanovske kolege. Znana je enajsterica SPINS XI 2017/18, v kateri se je znašlo enajst izstopajočih igralcev Prve lige Telekom Slovenije. Najboljši bo razšen 21. junija, v idealni postavi pa imajo največ predstavnikov Maribor in Domžale.

Najboljša enajsterica sezone 2017/18 SPINS XI: Jasmin Handanović (Maribor); Tilen Klemenčič (Domžale), Elvedin Džinić (Celje), Branko Ilić (Olimpija), Martin Milec (Maribor); Rudi Požeg Vancaš (Celje), Ricardo Alves (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale); Marcos Tavares (Maribor), Lovro Bizjak (Domžale), Matej Poplatnik (Triglav)

Kdo bo nasledil Vršiča?

Lani je bil za najboljšega razglašen Dare Vršič. Foto: Vid Ponikvar Lani je bil za najboljšega izbran Dare Vršič, ki ga v sezoni 2017/18 ni v najboljši enajsterici. Največ igralcev imajo v idealni enajsterici Maribor in Domžale (po tri), prvak Olimpija in Celje, ki je s petim mestom ostalo brez Evrope, imata dva, svojega predstavnika pa ima po zaslugi napadalca Mateja Poplatnika tudi Triglav, ki ga 2. in 6. junija čakata pomembna dvoboja dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL proti ptujski Dravi.

Ker je glasovanje potekalo med sezono, takrat do izraza najverjetneje še ni prišla spomladanska strelska eksplozija Luke Zahovića, ki je bil pozneje z 18 zadetki najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, v zvezni vrsti pa ni Roka Kronavetra, junaka Olimpije, ki je v zadnjih krogih dosegal odločilne zadetke za naslov prvaka.

Najboljši čuvaj mreže je tako po mnenju nogometašev 1. SNL 40-letni Jasmin Handanović, eden izmed osmih Slovencev v idealni postavi. Tujce zastopajo nekdanji reprezentant BiH Senijad Ibričić, Portugalec Ricardo Alves in "delno" rekorder 1. SNL ter NK Maribor Marcos Tavares, Brazilec s slovenskim potnim listom.

Najboljši bo okronan 21. junija na Brdu pri Kranju

Sindikat SPINS je tako razkril najboljšo enajsterico, najboljši igralec, ki bo na seznamu dobitnikov nasledil Vršiča, pa bo znan 21. junija. Datum ni naključen, saj bo slovenski javnosti razkrit na žrebu Prve lige Telekom Slovenije za sezono 2018/19, ki bo potekal ravno 21. junija.

Lani je potekala nogometna slavnostna prireditev SPINS XI v Ljubljani, letos pa bo 21. junija v okviru žreba 1. SNL v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije na Brdu pri Kranju. Foto: Vid Ponikvar

Takrat bo za najboljšega strelca tekmovanja okronan Zahović, priznanje za najboljšega igralca pa se bo znašlo pri enem izmed naslednjih enajstih kandidatov - Jasmin Handanović (Maribor); Tilen Klemenčič (Domžale), Elvedin Džinić (Celje), Branko Ilić (Olimpija), Martin Milec (Maribor); Rudi Požeg Vancaš (Celje), Ricardo Alves (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale); Marcos Tavares (Maribor), Lovro Bizjak (Domžale) in Matej Poplatnik (Triglav).

Na žrebu 1. in 2. SNL na Brdu pri Kranju bodo razglašeni še najboljši mladi igralec, najboljša nogometašica, idealna postava 2. SNL, najboljši nogometaš 2. SNL in najboljša enajsterica ženske nogometne lige.