Danes se bosta v Varšavi ob 21. uri za uvodno evropsko lovoriko v tej sezoni pomerila zmagovalca lige prvakov in lige Europa. Favorit je Real Madrid, za katerega bo prvič zaigral Kylian Mbappe, Atalanta pa bo poskušala prirediti presenečenje in preprečiti Ancelottijevi četi drzen podvig, da bi v tej sezoni osvojila rekordnih sedem lovorik! Beli baletniki so po torkovem treningu zaradi poškodbe kolena ostali brez Eduarda Camavinge.

Evropski superpokal 2024:

Sreda, 14. avgust:

Če bo Real Madrid upravičil vlogo favorita, bo lovoriko prvič kot kapetan belih baletnikov povzdignil Hrvat Luka Modrić, beli baletniki pa bodo s šestimi lovorikami postali evropski rekorderji. Za zdaj si prvo mesto delijo z Barcelono in Milanom, zadnjim italijanskim dobitnikom evropskega superpokala, na katerega čakajo zahodni slovenski sosedi že 17 let. Španski klubi so evropski superpokal osvojili že 16-krat, italijanski pa se bodo v primeru zmage Atalante izenačili na drugem mestu z angleškimi, ki so omenjeno lovoriko osvojili desetkrat.

Lovoriko bo kapetanu zmagovitega moštva predal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Lani je Manchester City po izvajanju 11-metrovk premagal Sevillo. Če bo letos zmagal Real, bo hrvaški veteran Luka Modrić postal najtrofejnejši nogometaš v zgodovini madridskega kluba. To bi bila namreč že njegova 27. lovorika. Za zdaj si deli prvo mesto z Nachom Fernandezom (26), ki je poleti zapustil Real in se preselil v Savdsko Arabijo. Po 25 lovorik imajo Dani Carvajal, Karim Benzema in Marcelo.

V Varšavo je prišlo veliko navijačev Atalante. Foto: Reuters

Priložnost za zgodovinski mejnik se obeta tudi trenerju Carlu Ancelottiju. Če bi Real osvojil evropski superpokal, bi bila to njegova 14. lovorika z Realom. S tem bi se na večni klubski lestvici na prvem mestu izenačil z legendarnim Miguelom Muñozom. Na tretjem mestu je Zinedine Zidane (11).

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 2023: Manchester City (Ang)

2022: Real Madrid (Špa)

2021: Chelsea (Ang)

2020: Bayern (Nem)

2019: Liverpool (Ang)

2018: Atletico Madrid (Špa)

2017: Real Madrid (Špa)

2016: Real Madrid (Špa)

2015: Barcelona (Špa)

2014: Real Madrid (Špa)

2013: Bayern (Nem)

2012: Atletico Madrid (Špa)

2011: Barcelona (Špa)

2010: Atletico Madrid (Špa)

2009: Barcelona (Špa)

2008: Zenit St. Peterburg (Rus)

2007: Milan (Ita)

2006: Sevilla (Špa)

2005: Liverpool (Ang)

2004: Valencia (Špa)

2003: Milan (Ita)

2002: Real Madrid (Špa)

2001: Liverpool (Ang)

2000: Galatasaray (Tur)

1999: Lazio (Ita)

1998: Chelsea (Ang)

1997: Barcelona (Špa)

1996: Juventus (Ita)

1995: Ajax (Niz)

1994: Milan (Ita)

1993: Parma (Ita)

1992: Barcelona (Špa)

1991: Manchester United (Ang)

1990: Milan (Ita)

1989: Milan (Ita)

1988: Mechelen (Bel)

1987: Porto (Por)

1986: Steaua (Rom)

1984: Juventus (Ita)

1983: Aberdeen (Ško)

1982: Aston Villa (Ang)

1980: Valencia (Špa)

1979: Nottingham Forest (Ang)

1978: Anderlecht (Bel)

1977: Liverpool (Ang)

1976: Anderlecht (Bel)

1975: Dinamo Kijev (Ukr)*

1973: Ajax (Niz) * takrat še Sovjetska zveza