Evropa je pred vrati, prah po burni soboti pa se v Mariboru še kar ni polegel

Moral bi se zgoditi čudež, da si Maribor danes zvečer malce po 22. uri, ko bo konec tekme v Ljudskem vrtu, ne bi zagotovil napredovanja v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Bolj kot na zelenico štajerskega nogometnega svetišča bodo navijači Maribora pogledovali proti Stockholmu, ki bo podal odgovor o tem, s kom se bodo slovenski prvaki pomerili v naslednjem krogu. Bo to domači AIK, švedski prvak, ali armenski prvak Ararat, ki je na prvi tekmi presenetljivo zmagal z 2:1.

"Manjka nekaj fantov. Še vedno ni zraven Luke Zahovića, Aleksandra Rajčevića, Nina Žuglja, Žana Kolmaniča in Luke Uskokovića, a kljub vsemu gradimo zgodbo, ki smo jo opravili že na prvi tekmi. Zelo pomembno je bilo, da smo se tekme lotili na pravi način in se držali navodil. Zelo smo bili zadovoljni in zdaj moramo narediti vse, da bo tako tudi na drugi tekmi. Delo smo opravili z odliko, pa čeprav smo igrali proti moštvu, ki je pokazalo, da je lahko še kako nevarno. Toda vseskozi smo bili mi tisti, ki smo niti igre držali v svojih rokah. Tudi tokrat pričakujem, da bo podobno. Da se fantje tekme lotijo zelo osredotočeno in se zavedajo kakovosti, ki jo imajo, predvsem pa načina, na katerega smo na prvi tekmi prišli do zmage. Želim si, da to ponovijo," je o Valurju povedal Darko Milanič, ki je tokrat veliko več kot o islandskem prvaku govoril o sobotni prvi prvenstveni tekmi in porazu proti kranjskemu Triglavu z 1:2 pred domačimi navijači.

Seveda veste, kaj se je na tej tekmi dogajalo. Sodnik Dejan Balažič jih je razjezil z nekaj spornimi odločitvami v njihovo škodo, zato so bili po tekmi tako zelo jezni, da njihov trener sploh ni prišel na novinarsko konferenco, za kar se je Stipe Jerić, ki skrbi za stike z javnostjo, v imenu kluba tudi opravičil. Pred sedmo silo je tako Milanič stopil šele dan pred novo evropsko tekmo in s tridnevno zamudo spregovoril tudi o dogajanju na sobotni tekmi.

Kljub se bo podobno odzval tudi v prihodnje

"Ste si ogledali tekmo in analizirali napake, ki so bile storjene? Ste jasno videli, kaj se je zgodilo, in sklenili isto, kot smo mi? Napak je bilo izjemno veliko in so ključno odločale o razpletu tekme. Pred 14 dnevi smo dobili material z videozapisi, ki sem ga razumel kot prizadevanje za to, da bomo vsi skupaj bolj tolerantni. Rekli smo si, da to tudi bomo. Da bomo mirni in bomo pravila spoštovali, a se je potem zelo hitro pokazalo, da so bile storjene res velike napake v našo škodo. Odločili smo se, da v tistem trenutku ne bomo govorili. Klub se je odzval naslednji dan in tako, glede na trenutek, se bo odločal tudi v prihodnje. Nogomet je trenutek. Šport je trenutek," se je razgovoril Milanič, ki ga je doletelo tudi vprašanje o dogajanju med polčasom tekme proti Triglavu, ko naj bi bilo zelo vroče v tunelu pod tribuno Ljudskega vrta. Živce je menda izgubil predvsem športni direktor Zlatko Zahović in grobo žalil sodnike, zaradi česar bo najverjetneje kaznovan.

"Ko grem skozi hodnik, grem v garderobo k fantom. Tam jih počakam, da oni opravijo naloge, ki jih imajo. Včasih povem tudi kakšno besedo, drugič ne. Odvisno od trenutka, tako da dogajanja v tunelu v življenju nisem videl. Ne vem, kaj se dogaja tam," je odgovoril Milanič in tekmi s Triglavom namenil še nekaj besed.

Tekme s Triglavom ne bodo pozabili nikoli

"Imeli smo načrt, da z nekaterimi rotacijami povečamo število igralcev, ki bodo na razpolago, in damo priložnost nekaterim, ki igrajo manj. Načrt je bil popolnoma primeren, a potem so se med tekmo dogajale stvari, ki so odločilno vplivale na končen rezultat. Od zadetka, ki so nam ga neupravičeno razveljavili na začetku tekme, in tako naprej. Bistvena razlika je, ali vodiš z 1:0 ali pa ne. V drugem polčasu smo z menjavami dosegli to, da smo prišli do veliko zaključkov. Jurišali smo proti nasprotnikovim vratom, bili blizu zadetkov, a ni šlo. To je bila tekma, v katero so fantje vložili veliko energije, toda potem se je dogajalo, kar se je. Zgodilo se je veliko stvari, ki nam niso šle na roko. Tudi gol, ki so ga gostje dosegli iz prepovedanega položaja. To je tekma, ki je ne bomo pozabili. Zagotovo ne. Predvsem zaradi tega, ker se je na njej dogajalo, kar se je. Od sodniških odločitev do končnega rezultata, ki je bil za nas negativen," je še povedal trener Maribora, ki ga v soboto v drugem prvenstvenem krogu čaka gostovanje pri Rudarju v Velenju. Še pred tem pa bo moral opraviti z evropsko formalnostjo.

