Danci prvi četrtfinalisti, Slovenija pred zadnjim krogom v igri za napredovanje

Danci so v Györu premagali Islandijo z 2:0 in potrdili nastop v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva do 21 let.

Danci so v Györu premagali Islandijo z 2:0 in potrdili nastop v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva do 21 let. Foto: Guliverimage

Danci so v drugem krogu evropskega prvenstva do 21 let, ki poteka pri nas in na Madžarskem, prišli do druge zmage, premagali so Islandijo z 2:0, in si kot prvi zagotovili nastop v četrtfinalu. Slovenija je v soboto prišla do zgodovinske prve točke, potem ko je remizirala s Češko z 1:1 in ima pred zadnjim krogom še vedno možnosti za napredovanje.

Fotogalerija s tekme v Celju, fotograf Vid Ponikvar:

Mlada slovenska izbrana vrsta se je v soboto v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 21 let dolgo časa spogledovala z zmago nad Češko. V 32. minuti je Ačimovićevo četo v vodstvo popeljal Aljoša Matko, v drugem delu pa je ostala mreža Igorja Vekića kljub pritisku tekmeca dolgo časa nedotaknjena. Štiri minute pred koncem rednega dela pa je sreča obrnila hrbet Niku Prelcu, ki je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo in omogočil češkim sovrstnikom, da so izenačili na 1:1 in še drugo tekmo na letošnjem Euru končali brez zmagovalca. Slovenija je osvojila prvo točko, tako da bo v zadnjem krogu, v torek se bo v Mariboru udarila z Italijo, odločala o napredovanju v četrtfinale.

Slovenska reprezentanca do 21 let danes lovi prve točke na letošnjem Euru. Aljoša Matko je poskrbel za prvi zadetek Ačimovićeve čete na Euru. Foto: Vid Ponikvar

Izločilni del šele čez dva meseca

Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po 1. januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska. Tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale se bosta iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do 6. junija.

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, v kateri so še branilci naslova Španci, Čehi in Italijani. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).