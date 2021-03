Zgodovinski dan za Slovenijo

Začenja se. Zgodovinski dan za slovenski nogomet, dan, ko bo mlada izbrana vrsta prvič nastopila na evropskem prvenstvu do 21 let, pri tem pa uživala še prednost domačega igrišča, članska reprezentanca pa lovila prvo zmago proti slovitim sosedom Hrvatom, bo kot nalašč za športne sladokusce. Izbranci Milenka Ačimovića bodo v praznem Ljudskem vrtu gostili branilce naslove Špance. ''Komaj čakamo, da se začne,'' sporoča nekdanji slovenski reprezentant, ki ga danes čaka veliki izpit zrelosti.

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, kjer bodo skušali prekrižati načrte branilcem naslova Špancem, Čehom in Italijanom. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).

Milenko Ačimović verjame, da se lahko njegovi izbranci prebijejo med najboljših osem v Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski selektor Milenko Ačimović, ki je seznam 23 kandidatov obsežno zapolnil z nogometaši iz slovenskih prvoligaških klubov (15 – s štirimi reprezentanti prednjačijo Domžale), bo danes vodil slovensko izbrano vrsto do 21 let šele tretjič. Pred štirimi meseci je z njo remiziral proti Nemčiji (1:1) in Rusiji (2:2), glavnino reprezentantov, na katere je računal na dvobojih v Braunschweigu in Mariboru, pa ohranil tudi za danes, ko ga čaka prestižna uvertura največjega daljšega nogometnega tekmovanja, ki je kdajkoli pod okriljem Uefe potekalo v Sloveniji.

Kako je bilo na zadnjem Euru U-21 leta 2019 (najlepši zadetki):

Just two days to go until #U21EURO 2021!



🍿🔥 Feast your eyes on some great goals from the previous edition in 2019. pic.twitter.com/vyOoNKal5P — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 22, 2021

Na drugi strani igrišča bodo mladi Španci, med katerimi so tudi vedno bolj uveljavljani igralci Barcelone, Milana, Valencie ali Leipziga, a so v domači vrsti prepričani, da bi jo lahko zagodli favoritom. ''Imamo kar nekaj taktičnih različic, kako se lotiti Špancev. Dobro smo pripravljeni,'' zagotavlja Ačimović. Špance bo skušal občasno tudi napasti in nanje zelo pritisniti. ''To bo treba narediti 'kompaktno', kot ekipa, drugače bo preveč tvegano,'' se zaveda, da tovrstna odločitev prinaša dvorezen meč.

Izločilni del šele čez dva meseca

Barve Slovenije bo na "domačem" Euru branil tudi Adam Gnezda Čerin, ki je že debitiral za člansko izbrano vrsto. Foto: Vid Ponikvar Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po 1. januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska, tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale se bosta iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do 6. junija. Selektor Ačimović, ki je vse kandidate na skupnem treningu vodil šele v torek, pridružila sta se tudi nesojena člana A-reprezentance Adam Gnezda Čerin (Rijeka) in Dejan Petrović (Rapid Dunaj), ne skriva velike želje.

''Verjamem v pozitiven rezultat, da se bo dobro izteklo. Na razpolago je devet točk. Dve najboljši ekipi gresta naprej. Verjamem, da smo sposobni, da bi to lahko bili mi,'' sporoča legendarni slovenski nogometaš, ki je na selektorskem stolčku lani nasledil Primoža Gliho, pred Eurom pa se naposlušal očitkov, zakaj na seznamu ni Jana Mlakarja oziroma Žige Freliha.

V drugi tekmi skupine B se bosta prav tako ob 18. uri v Celju udarili Češka in Italija, danes pa bodo dejavni tudi na Madžarskem, kjer se bodo gostitelji v skupini A predstavili proti Nemčiji, v drugem srečanju pa se bosta pomerili Romunija in Nizozemska.

Tekme v skupinah C in D bodo v četrtek, koprska Bonifika pa bo v enem dnevu gostila kar dve tekmi.