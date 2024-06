V živo: Belgijci za biti ali ne biti zadeli v prvi akciji, Ronalda lovili navijači

Na evropskem prvenstvu v Nemčiji so bile v soboto na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga. Gruzija je v sklopu skupine F v Hamburgu osvojila svojo prvo točko na evropskih prvenstvih, neodločeno 1:1 je igrala s Češko. Turčija je v Dortmundu pred množico svojih navijačev z 0:3 izgubila s Portugalsko, Cristiano Ronaldo ni zadel. Zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo pa se je začela ob 21. uri v Kölnu. Ob polčasu 1:0 za Belgijce.

Euro 2024, 2. krog (skupini F in E)

Sobota, 22. junij

Avtogol spodrezal Turke, v zadnjih minutah lov na sebke

Bernardo Silva je zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Portugalci so v Nemčijo prišli kot eni od papirnatih favoritov za končno zmago, v drugem krogu so jih v Dortmundu čakali dokazovanja željni Turki, ki imajo na tem prvenstvu zelo številčno navijaško podporo, posnetki z ulic so dih jemajoči. Portugalska pa ima seveda Cristiana Ronalda, ki pa zanimivo proti Turčiji še ni zadel, pa je dal že 130 reprezentančnih golov (proti 47 nasprotnikom). Turčija je tekmo začela brez mladega zvezdnika Reala Madrida Arde Gülerja, ki je bil na klopi.

Samet Akaydin je žogo nesrečno brcnil proti svojemu golu, a takrat vratarja ni bilo med vratnicama. Foto: Reuters A Turki so lepo akcijo izpeljali že v sedmi minuti, kljub natančnemu predložku v petmetrski prostor pa Kerem Akturkoglu ni zadel žoge in ostalo je 0:0. Je pa podobno akcijo v 21. minuti uspel kronati z zadetkom za Portugalsko Bernardo Silva. Še naprej zelo glasni turški navijači pa so obnemeli v 28. minuti. Njihovi ljubljenci so sicer prekinili protinapad Portugalcev, a je nato Samet Akaydin žogo podal nazaj svojemu vratarju. A tega ni bilo v golu, stekel je iz njega! In žoga se je skotalila v mrežo. Neverjetno, kakšen avtogol, za vodstvo Portugalcev z 2:0.

Tekma se je zdela odločena v 56. minuti, ko je Ronaldo naredil večji del posla za 3:0. Lahko bi streljal in dosegel svoj 15. gol na evropskih prvenstvih, a se je nesebično odločil za podajo. In to je unovčil Bruno Fernandes. S turškega dela tribun se je slišalo vzklikanje imena Arda Güler. Vstopil je v 70. minuti. Rezultat se ni več spremenil. Zaključek je minil v znamenju lova na sebke z Ronaldom, saj so na igrišče vdrli kar štirje navijači, prvim trem je fotografija z zvezdnikov svetovnega nogometa tudi uspela.

Cristiano Ronaldo je nesebično podal za tretji gol Portugalske in tekma je bila odločena. Foto: Reuters

Zgodovinska točka Gruzije gre na roke tudi Sloveniji

Navijači za prvo gruzijsko zmago. Foto: Guliverimage Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je z 2:1 premagala Češko, a se precej namučila, Turčija pa je s 3:1 ugnala novinko evropskih prvenstev Gruzijo. Izbranci francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije Willyja Sagnola so do zadnjih minut kljubovali Turkom, identično zgodbo so to soboto skušali uprizoriti proti Čehom, da bi prišli do svoje prve točke ali morda vseh treh na prvenstvih stare celine. Zanje je namreč to sploh prvi Euro.

Ob polčasu je bila Gruzija na pragu zgodovinskega rezultata. Češka je bila sicer podjetnejša (7:2 v strelih na gol), a je zadela samo enkrat, pa še ta gol ni veljal. Adam Hložek se je prehitro veselil, po ogledu s sistemom VAR se je izkazalo, da je pred strelom igral z roko. Igra z roko in sistem VAR pa sta v sodnikovem dodatku vodila v 11-metrovko za križarje. Robina Hranača je v kazenskem prostoru žoga po predložku zadela v roke, z bele točke pa je napako kaznoval Georges Mikautadze. To je drugi gol napadalca Metza na prvenstvu.

Georges Mikautadze je ob koncu prvega polčasa z bele točke zadel za vodstvo Gruzije z 1:0. Foto: Reuters

Patrik Schick je zadel za končni izid 1:1. Foto: Reuters V drugem polčasu je imel prvi zlato priložnost Anzor Mekvabishvili, a je v 57. minuti streljal mimo desne vratnice. Dve minuti pozneje pa so Čehi prišli do izenačenja. Ondrej Lingr je z glavo zadel okvir gola, a se je žoga odbila do Patrika Schicka, ki jo je pospravil v mrežo. Češka je imela terensko premoč (57 odstotkov igralnega časa), precej več strelov (8:2 znotraj okvira gola), a tega do konca ni več unovčila. Gruzija je tako osvojila svojo prvo točko.

Rezultat gre na roke tudi Sloveniji, če bo ta po skupinskem delu tekmovanja tretja. V osmino finala namreč napredujejo tudi štiri tretjeuvrščene reprezentance. Češka in Gruzija imata tako v skupini F za zdaj samo po točko. Trenutno je Slovenija z dvema točkama tretja najboljša tretjeuvrščena ekipa prvenstva.

Belgijci za biti ali ne biti

Youri Tielemans se je takole veselila svojega gola, že v drugi minuti tekme za vodstvo z 1:0. Foto: Guliverimage

Na zadnji tekmi drugega kroga sta se pomerili reprezentanci Belgije in Romunije. Prva je v uvodnem krogu skupine E izgubila s Slovaško, druga pa premagala Ukrajino. Za favorizirane Belgijce, ki pa niso več tako močni kot pred nekaj leti, je bila torej to tekma za biti ali ne biti. Selektor je v prvi enajsterici naredil kar štiri zamenjave. In začetek ne bi mogel biti boljši, saj so prvi gol dosegli že v svoji prvi akciji na tekmi. Podal je Romelu Lukaku, zadel pa Youri Tielemans. Tekma je šele druga minuta tekme. V nadaljevanju polčasa sta se nekajkrat izkazala oba vratarja Florin Nita in Koen Casteels in ostalo je 1:0.

Belgijci kljub terenski premoči in kar 17 strelom proti golu (sedmim znotraj okvira vrat) prednosti niso in niso mogli povišati. Lukakuju gol očitno ni usojen. V 65. minuti mu ga je razveljavil sistem VAR, ker je bil ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju. To je njegov že tretji razveljavljeni gol v Nemčiji.

