V živo: Četveroboj za prvega v skupini E, ki lahko igra s Slovenijo

Euro 2024, 3. krog (skupini E in F)

Sreda, 26. junij

Skupinski del evropskega prvenstva je skoraj pri koncu. Svoje delo na tretjih tekmah morajo opraviti le še reprezentance v skupinah E in F. In prav razpleti v teh močno zanimajo Matjaža Keka, njegove varovance in slovenske navijače.

Slovenci so po torkovem remiju z Anglijo v osmino finala napredovali s tretjega mesta skupine C. Še pred sredinimi dvoboji je bilo tako jasno, da se bodo za četrtfinalno vstopnico potegovali prvega julija ob 21. uri proti Portugalski v Frankfurtu ali drugega julija ob 18. uri v Münchnu proti zmagovalcu skupine E.

Da bi slovenska reprezentanca igrala proti Cristianu Ronaldu, je mogoče le v enem primeru, in sicer če bi v osmino finala napredovale tretjeuvrščene ekipe iz skupin C (Slovenija), D (Nizozemska), E (igrajo zadnji krog) in F (igrajo zadnji krog). V kolikor pa bo tretjeuvrščenim v skupini A Madžarom uspelo ostati med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi, pa bodo Slovenci igrali z zmagovalko skupine E. Če torej Čehi in/ali Gruzijci presenetijo favorizirani ekipi v svoji skupini, bi tretjeuvrščena skočila pred Madžarsko.

Vse štiri reprezentance s tremi točkami

Belgijci imajo na računu eno zmago in en poraz, enako preostale tri reprezentance skupine E. Foto: Reuters

V skupini E so stvari sila izenačene, tako da ni nobenega preračunavanja. Vsi štirje kolektivi, Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina, so po dveh tekmah pri treh točkah. Belgija se v Stuttgartu meri z Ukrajino, trenutno celo vodilni Romuni pa v Frankfurtu s Slovaki, ki so za uvod na kolena spravili tretjo reprezentanco sveta Belgijo, ki pa ni več tako močna kot pred nekaj leti.

Portugalci že prvi, Turki v najboljšem položaju med trojico

Navijači Turčije bodo za svoje nogometaše, ki so trenutno na drugem mestu skupine F, pesti stiskali tudi na stadionu v Hamburgu. Foto: Guliverimage

V skupini F so lahko povsem mirni Portugalci, ki so si z dvema zmagama že zagotovili prvo mesto v skupini. Vlogo favoritov bodo v Gelsenkirchnu lahko sproščeno potrjevali proti novinki na prvenstvu Gruziji. Ta je trenutno na zadnjem mestu lestvice s točko, ki jo je vzela Čehom. Tudi Čehi imajo na računu zgolj točko in so tretji, bolje pa kaže njihovim večernim tekmecem Turkom, ki imajo po zmagi nad Gruzijo tri točke. Srečanje med Češko in Turčijo bo ob 21. uri v Hamburgu.

Kdo je že v osmini finala? V osmino finala so se doslej uvrstile Nemčija in Švica iz skupine A, Španija in Italija iz skupine B, Anglija, Danska in Slovenija iz skupine C, Avstrija, Francija in Nizozemska iz skupine D ter Portugalska iz skupine F.

Lestvice: