Na eni izmed hitrih polnilnic smo ujeli kitajski električni avtomobil, ki ga v Sloveniji še ni mogoče kupiti. To je avtomobil nio ET7.

Na evropske ceste je v zadnjem letu pripeljalo več povsem novih avtomobilov, ki v Sloveniji svojih uradnih trgovskih zastopnikov še nimajo. Med temi so predvsem znamke iz Kitajske, pa tudi ZDA - na primer Lucid in že obubožani Fisker. Na Teslini hitri polnilnici v Kopru smo tako srečali kitajsko električno limuzino nio ET7 z nemškimi registrskimi oznakami.

Znamka Nio ni stara še niti deset let

Gre za premijsko limuzino kitajske znamke, ki jo še vedno lahko označimo za novinca na avtomobilskem trgu. Deset let obstoja bodo sklenili šele letos novembra.

ET7 je dolg 5,1 metra, ki ima medosno razdaljo 3,1 metra. Poganjata ga dva elektromotorja s sistemsko močjo 480 kilovatov (653 “konjev”) in 850 Nm navora. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 3,8 sekunde, najvišja hitrost pa 200 kilometrov na uro. Trenutno je ET7 na voljo s kapaciteto baterije 100 kilovatnih ur (kWh), v prihodnje pa bodo imeli tudi baterijo kapacitete 150 kWh.

Foto: Nio

Foto: Nio

Baterija: nakup ali najem, med vožnjo tudi menjava v treh minutah

Posebnost znamke je prav upravljanje z baterijo. Avtomobil je namreč mogoče kupiti brez baterije in jo nato le najemati. ET7 brez baterije v Nemčiji stane slabih 70 tisoč evrov, skupaj z baterijo kapacitete 100 kWh pa dobrih 90 tisočakov. Med tekmece lahko vključimo teslo model S, BMW i5, mercedes EQE, v prihodnje tudi Volvovo limuzino tega razreda in prav gotovo še kakšnega tekmeca iz Kitajske.

Nio je seveda znan tudi po tehnologiji hitre menjave baterij. Namenske postaje za menjavo bodo izdelovali tudi na Madžarskem. Menjava baterije traja tri minute.

Nemci so jih letos kupili nekaj več kot tristo

Nio je z njo predlani vstopil v Nemčijo, še prej pa so bili s športnim terencem ES8 že prisotni tudi v severnoevropskih državah. Trgovsko mrežo še vedno širijo in na tem področju, enako pa tudi pri obsegu proizvodnje svojih premijskih modelov višjega cenovnega razreda, so zato še zagonska avtomobilska znamka. Pravih velikoserijskih modelov še nimajo.

Nio je letos do konca avgusta skupaj prodal 128 tisoč avtomobilov, skupno od svoje ustanovitve pa 577 tisoč.

V Nemčiji je Nio letos v prvih osmih mesecih prodal 301 avtomobilov, lani v tem obdobju 805.

Foto: Nio

Foto: Nio

Foto: Nio