Finci pokopali slovenske upe na četrtfinale

Slovenija je v tekmo s Finci vstopila z jasnim ciljem. Zmaga (oziroma tudi neodločen izid ob zmagi Kazahstana na drugi tekmi) bi ji namreč zagotovila četrtfinale, tretji po 2014 in 2018. Na drugi strani je Finska morala zmagati, obenem pa računati na to, da na drugi tekmi ne bi zmagala Italija. Selektor Slovenije Tomi Horvat je pred tekmo opozarjal na to, da tekmecem ne smejo dopustiti protinapadov, medtem ko je selektor Finske Mićo Martić poudaril, da je prav Slovenija v prvih dveh krogih pokazala najboljšo igro v skupini.

Na koncu se je izšlo po finskih željah, v čvrsti in ne posebej privlačni predstavi so kljub manjšemu številu strelov (25-38) debitanti s severa Evrope prišli do zmage in preboja med osmerico, kjer sta bili iz drugih skupin že pred tem Rusija in Gruzija. Finsko in Kazahstan četrtfinalna obračuna čakata v ponedeljek, tekmeca pa bosta znana po današnjih obračunih v skupini A med branilko naslova Portugalsko in Ukrajino ter Nizozemsko in Srbijo.

Tomi Horvat je s svojimi varovanci ostal brez napredovanja. Foto: Guliverimage

Nervozen začetek

Finska in slovenska ekipa sta tekmo začeli dokaj previdno, priigrali sta si sicer nekaj priložnosti, a vendarle nista bili posebej nevarni za enega ali drugega vratarja. Ob ne posebej "tekoči" igri se je prvi polčas končal brez golov, kar se je zgodilo prvič na tekmah tega EP.

Finci so dokaj agresivno začeli drugi polčas, že po dobri minuti je Nejc Hozjan preprečil veselje tekmecev po "izletu" vratarja Nejca Berzelaka, ki je pred tem dobro ustavil strel od daleč Henrija Alamikkoterva. Pozneje pa je tudi Slovenija postala nevarnejša, med drugim je Igor Osredkar v 25. minuti streljal preveč po sredini iz ugodnega položaja. Toda v 33. minuti so debitanti na evropskih prvenstvih povedli. Po strelu od daleč je nato Juhana Jyrkiäinen žogo s telesom usmeril v mrežo.

Slovenska vrsta je takoj zatem poskusila z igro brez vratarja, kar ji ob prepočasnem kroženju žoge ni prineslo želenega, še več, finski vratar Juha-Matti Savolainen je to izkoristil in zadel iz svojega kazenskega prostora za 2:0.

Nejc Hozjan je dosegel edini zadetek za Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dve minuti pred koncem je Sloveniji novo upanje prinesel Nejc Hozjan, ko je zadel z nizkim strelom s približno devetih metrov za 1:2. Pozneje so Slovenci spet zaigrali brez vratarja, toda Fincem se je uspelo obraniti.

Prvi poraz na medsebojnih obračunih

Slovenija je s Finsko odigrala peto medsebojno srečanje in prvič izgubila. Slovenci so namreč na prvih štirih medsebojnih tekmah trikrat zmagali in enkrat remizirali. Nazadnje sta se omenjeni reprezentanci pomerili pred štirimi leti, ko je Slovenija 31. januarja 2017 zmagala s 3:2.

Izbranci Tomislava Horvata so sicer na uvodnih nastopih v za mnoge najtežji skupini prvenstva navdušili. Najprej so presenetili Kazahstan. Proti polfinalistu zadnjega svetovnega prvenstva so vodili že s 4:2, nato pa osvojili točko (4:4). Remizirali so tudi z Italijo, proti kateri so zapravili vodstvo z 2:1, v zadnjih sekundah pa je vratar Nejc Berzelak s svojega mesta streljal na prazen italijanski gol in na veliko smolo zadel vratnico.

Na Nizozemskem poteka prvo evropsko prvenstvo, na katerem nastopa kar 16 ekip. Še na prejšnjem, ki je leta 2018 potekal v Ljubljani, je bilo vsega skupaj 12 udeležencev, Slovenija pa je izpadla v četrtfinalu. Med najboljših osem se na Nizozemskem uvrstita iz vsake skupine dve najboljši ekipi.