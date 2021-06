Nepozaben dan za Cristiana Ronalda in evropski nogomet!

Peti dan evropskega prvenstva v nogometu, na katerem je bilo do zdaj odigranih deset tekem, na njih pa doseženo 24 zadetkov, prinaša nekaj posebnega. Danes bosta prvič na letošnjem tekmovanju odigrani le dve tekmi, obe v skupini F, ki jo je nogometna javnost oklicala za skupino smrti. Najprej se bosta udarili Madžarska in Portugalska, v središču pozornosti bo novopečeni rekorder Cristiano Ronaldo, v večernem derbiju pa še Francija in Nemčija. Euro bo tako dočakal prvi veliki spopad velesil, nogometno klasiko, ki kar kliče po nogometnih užitkih.

Pet skupin letošnjega evropskega prvenstva se je že predstavilo. Zdaj je na vrsti še zadnja skupina, za mnoge tudi najbolj atraktivna, saj so v njej kar tri veselile. V "skupini smrti" so se znašle tri reprezentance, ki se lahko pohvalijo z zadnjimi tremi lovorikami na velikih tekmovanjih. Francija je aktualna svetovna prvakinja (2018), Portugalska brani evropsko krono (2016), Nemčija pa je bila najboljša na svetu leta 2014 v Braziliji. Žreb jo je tako zagodel Madžarski, ki si je udeležbo na Euru zagotovila prek dodatnih kvalifikacijah, a bo imela po drugi strani veliko čast in prednost, saj bo dve od treh tekem igrala doma na prekrasni Puskas Areni, edinem prizorišču letošnjega Eura, kjer bodo tribune polne do zadnjega kotička. Tako si bo današnji spektakel ob 18. uri med slovensko sosedo in aktualno evropsko prvakinjo ogledalo več kot 65 tisoč gledalcev!

Portugalci se želijo pridružiti Špancem na zelo kratkem seznamu reprezentanc, ki so ubranile evropski naslov. Foto: Reuters

Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo bo z današnjim nastopom poskrbel za kar nekaj rekordov. Postal bo prvi nogometaš, ki je nastopil na petih različnih evropskih prvenstvih, če pa se bo vpisal še med strelce, bo postal prvi igralec, ki je v zgodovini Eura dosegel dvomestno število zadetkov.

Za zdaj si prvo mesto na večni lestvici strelcev z devetimi goli deli s Francozom Michelom Platinijem, ki je zaznamoval EP leta 1984. Prvi as Juventusa lovi tudi svetovni rekord Iranca Alija Daeija, ki je v državnem dresu dosegel 109 zadetkov. CR7 za njim zaostaja le pet golov. Ko se je nazadnje pomeril z Madžari na velikem tekmovanju, bilo je leta 2016 v Franciji, se je atraktivni dvoboj končal brez zmagovalca (3:3), Ronaldo pa je zadel v polno dvakrat. Vseeno si Ronaldo, to je pred začetkom Eura tudi poudaril, bolj kot individualnih rekordov želi novega kolektivnega uspeha. S Portugalsko želi ubraniti evropski naslov. To je v zgodovini evropskih prvenstev do zdaj uspelo le Špancem (2008 in 2012).

Madžari, ki bodo danes računali na zelo bučno podporo navijačev, niso izgubili vse od lanskoletnega jesenskega srečanja z Rusijo. Foto: Reuters

Zanimivo je, da Madžarska, čeprav ima bogato nogometno zgodovino, ni še nikoli premagala Portugalske. Pomerili sta se 13-krat, Portugalci pa so zmagali kar devetkrat. Po drugi strani so Madžari v naletu, saj so v zadnjem obdobju nepremagljivi. Na zadnjih 11 tekmah so ostali neporaženi. Če ne bi izgubili tudi danes, bi izenačili madžarski rekordni niz nepremagljivosti, ki ga je pred davnimi leti postavila slovita "madžarska konjenica".

Verjetni začetni postavi: Madžarska: Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Roland Sallai, Ádám Szalai

Portugalska: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Rúben Neves, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Spopad zadnjih dveh svetovnih prvakov

Ob 21. uri se bo v Münchnu začel obračun nogometnih velikanov. Prava škoda je, da bo zasedenost Allianz Arene na Bavarskem le 20-odstotna. Na nemških tleh bodo gostovali aktualni svetovni prvaki Francozi. Za mnoge so prvi favoriti prvenstva, tako pravijo tudi stavne hiše. Na zadnjih 20 tekmah so vknjižili kar 16 zmag, izgubili le enkrat, selektor Didier Deschamps pa je imel tako sladke težave, da je moral doma pustiti nič koliko zvezdnikov, ki bi se jih razveselila malodane vsaka izbrana vrsta na svetu, v francoski reprezentanci pa zaradi izjemne konkurence niso mogli priti na končni seznam 26 nogometašev.

Galski petelini so na zadnjem treningu v Münchnu izžarevali dobro voljo. Foto: Reuters

V francoskem napadu bo pozornost plenil trojček Kylian Mbappe – Antoine Griezmann – Karim Benzema. V zadnjih dneh se je na veliko pisalo o domnevnem izbruhu nezadovoljstva Olivierja Girouda nad mladim zvezdnikom PSG Mbappejem zaradi preveč sebične igre, a v francoskem taboru umirjajo konje in sporočajo, da je vse skupaj prenapihnjeno.

Na Allianz Areni bo danes lahko veliki sosedski derbi spremljalo le 14 tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Reuters

Nemčijo bo še zadnjič na velikem tekmovanju vodil Joachim Löw. Po Euru ga bo nasledil nekdanji asistent Hansi Flick, štirikratni svetovni prvaki pa si želijo, da bi sedem let po svetovnem naslovu, takrat so na poti do uspeha v četrtfinalu izločili tudi Francijo (1:0), nase opozorili še z vrhunskim dosežkom na Euru. Obeta se spopad številnih zvezdnikov, pri Nemcih bi lahko igral pomembno vlogo tudi Kai Havertz, mladi junak Chelseaja v nedavnem finalu lige prvakov.

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé

Nemčija: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry