Džajić soglasno izbran za predsednika srbske zveze

Skupščine se je udeležilo 78 od skupno 85 delegatov in prav vsi so podprli edinega kandidata. Dan pred glasovanjem je kandidaturo umaknil Nemanja Vidić, do nedavnega eden zvezdnikov Manchester Uniteda.

Dvainštiridesetletni Vidić je napovedoval temeljito prenovo zveze z novimi profesionalnimi kadri. "Na žalost sem na vsakem koraku prejel sporočilo, da te priložnosti ne bom dobil. Odgovornost za rešitev težav na zvezi je zdaj dobila ista ekipa, ki jih je ustvarila. Nisem optimističen. Po mojem bo čez štiri leta še slabše, kot je danes," je umik kandidature z besedami pospremil Vidić.

"Nimam čarobne palčke, niti vam ne obljubljam gradov in trdnjav"

Dragan Džajić je ob izvolitvi kot prvenstveno nalogo izpostavil ustvarjanje okolja in razmer, da se reprezentanca uvrsti na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Prav reprezentanca je po njegovem mnenju ogledalo delovanja zveze.

"Sprejel sem ta izziv, saj mislim, da z izkušnjami in znanjem, ki sem jih pridobil ob osvojitvi 36 klubskih lovorik ter evropskih in svetovnih naslovov, lahko pomagam. Skupaj srbski nogomet lahko dvignemo na višjo raven in dal bom vse od sebe. Nimam pa čarobne palčke, niti vam ne obljubljam gradov in trdnjav," pa je ob izvolitvi povedal Džajić in zaprosil tudi za malce potrpljenja.

Tudi 76-letni Džajić je eden od nekdanjih velikanov srbskega in jugoslovanskega nogometa, ki pa se ga v vlogi levega krila beograjska Crvene zvezde v večini spominjajo zdaj že starejši ljubitelji igre z okroglim usnjem.

Sicer pa gre za nadomestne volitve na zvezi, potem ko je po dveh letih predsednikovanja odstopil Slaviša Kokeza.

Preberite še: