Dvojni udarec in zgodovinska kazen za Barcelono?

Navijači Barcelone so zaskrbljeni, saj ponosu katalonskega klubskega nogometa grozi ogromna kazen. Ker so kršili pravila Fife in se o prestopu Antoina Griezmanna dogovarjali že med sezono, kar je strogo prepovedano, bi jih lahko po namigovanju španskega športnega dnevnika AS doletela prepoved kupovanja igralcev v kar petih prihodnjih prestopnih rokih.

Da so resnično kršili pravilo, pričajo besede predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeuja, ki je javno spregovoril o tem, kako se je vodstvo katalonskega kluba dogovarjalo z zastopnikom Oblakovega soigralca pri Atleticu.

Griezmann namerava zavrniti ponudbo Barcelone

Antoine Griezmann je najboljši strelec Atletica. Foto: Getty Images Zaradi nespoštovanja pravil Fife sta jo pred kratkim dobila po prstih madridska velikana Real in Atletico, ki sta morala za določeno obdobje pozabiti na to, da bi v prestopnem roku okrepila in osvežila svoje vrste z novimi igralci.

Za dvojni udarec, ki bi lahko doletel Barcelono, so poskrbele najnovejše besede Griezmanna. Francoski zvezdnik, ki je v letu 2018 za rdeče-bele iz Madrida dosegel 14 zadetkov, zdaj pa se z galskimi petelini pripravlja na SP 2018 v Rusiji, naj bi po poročanju ABC Newspaper svojim prijateljem pojasnil, da bo zavrnil ponudbo Barcelone.

Sto milijonov za Francoza, a tudi Slovenca

Odkupna klavzula v pogodbi Griezmanna znaša okroglih sto milijonov evrov. Tolikšen znesek je naveden tudi v pogodbi Jana Oblaka, še enega zvezdnika Atletica, ki ga povezujejo s spremembo okolja v poletnem prestopnem roku. Griezmanna so lani povezovali z možnostjo selitve k Manchester Unitedu, a je ostal zvest Atleticu, s katerim je osvojil evropsko ligo.

Bo Jan Oblak podaljšal pogodbo z Atleticom in ostal zvest madridskemu klubu? Foto: Getty Images

Navijači Atletica so mu zamerili "javno spogledovanje" z Barcelono, tako da si je na zadnji ligaški tekmi, na kateri se je od Wande Metropolitana poslovil Fernando Torres, prislužil nekaj žvižgov. Če bo resnično zavrnil ponudbo Barcelone, si bo v očeh privržencev Atletica znova pridobil simpatije, s pomočjo katerih želi Atletico v prihodnji sezoni mešati štrene najboljšim in napovedati lov na lovorike. Prvo bi lahko osvojil že avgusta, ko se bo Atletico v evropskem superpokalu v Talinu 15. avgusta udaril s prvakom Realom.