Konec ljubezni, srbskemu zvezdniku v Firencah grozijo s smrtjo

Srbski nogometni zvezdnik Dušan Vlahović, ki pri 21 letih blesti v dresu Fiorentine in je trenutno najboljši strelec serie A, se je v Firencah znašel v nemilosti navijačev. Ko je namignil, da bi želel kariero nadaljevati pri Juventusu, ki je v srcih navijačev Fiorentine že dalj časa osovražen klub, so navijači okrog stadiona izobesili žaljive transparente, v katerih mu med drugim grozijo celo s smrtjo.

Simpatij med Fiorentino in Juventusom je bilo dokončno konec pred tremi desetletji, ko je bogati klub iz Torina nogometnemu ponosu prestolnice Toskane speljal Roberta Baggia. Takratni dragulj ne le italijanskega, ampak svetovnega nogometa je sprožil vojno.

Stara dama obožuje zvezdnike Fiorentine

Eden izmed dokazov, kako nepriljubljen je Juventus v Firencah. Foto: Reuters Juventus je že dalj časa najbolj osovražen klub v Firencah, za to, da je bila jeza še večja, pa so v preteklosti skrbeli dodatni prestopi, ko je stara dama pogosto, to si je zaradi polne denarnice preprosto lahko privoščila, posegala po najboljših igralcih Fiorentine. V zadnjih letih sta tako izstopala prestopa soimenjakov Federica Chiese in Federica Bernardeschija, zgodovina dragih nakupov Juventusa v vijoličasti izložbi pa se bo, kot kaže, nadaljevala z Dušanom Vlahovićem.

Mladi Srb, ki si je že pri 21 letih zagotovil mesto v elitni skupini evropskih napadalcev, bo, kot kaže, največji junak zimskega prestopnega roka. Vse več je namigovanj italijanskih medijev, da sta Fiorentina in Juventus že sklenila dogovor (o tem poroča tudi La Gazzetta dello Sport), po katerem se bo srbski reprezentant še ta mesec preselil na sever Italije. Fiorentina naj bi za napadalca, ki je v tej sezoni na 24 tekmah dosegel 20 zadetkov, prejela vsaj 70 milijonov evrov. Mladi Srb, za katerega se resno zanimata tudi angleškega velikana Tottenham in Arsenal, ima z vijolicami sklenjeno pogodbo do konca sezone 2022/23.

"Konec je s teboj, cigan"

Po ogromnem nezadovoljstvu navijačev, ki je doseglo vrhunec z obešenimi žaljivimi transparenti okrog stadiona Artemio Franchi, je možnosti, da bi Vlahović in Fiorentina nadaljevala skupno pot, vedno manj.

"Lahko te čuvajo, a ti ne bodo mogli rešiti življenja. Konec je s teboj, cigan," je nogometni javnosti zaledenela kri v žilah, ko je prebirala vsebino omenjenega sporočila. Jezni navijači Fiorentine z oznako "cigani" pogosto zmerjajo nogometaše slovanskih korenin, zlasti tiste z območja nekdanje Jugoslavije.

Dušan Vlahović se je v zadnjih dneh močno zameril navijačem Fiorentine. Foto: Reuters

Srbskemu legionarju, ki bo letos v ligi narodov ena izmed največjih nevarnosti za slovensko obrambo, je bil namenjen tudi transparent "Vlahović, posrani cigan", pomenljivo pa je bilo tudi sporočilo: "Zadetki niso dovolj, da bi si prislužil spoštovanje. Vlahović, jeb… gobavec." Gobavec je sicer vzdevek za navijače Juventusa.

Transparenti z žaljivo vsebino, ki so hitro preplavili družbena omrežja, pričajo o tem, kako hitro je lahko konec ljubezni, če nogometaš zaigra na nepravo struno, kar je ob dejstvu, kako alergični so privrženci Fiorentine na Juventus, storil prav Vlahović. Če bo resnično nadaljeval kariero v Torinu, kjer bi lahko stara dama ostala brez španskega napadalca Alvara Morate, bo znova nosil dres v svojih najljubših barvah, saj je pred prihodom v Firence (2018) branil barve beograjskega Partizana.