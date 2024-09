Derbi vodilnih v Sežani, velenjski krst Srebrniča in bratski spopad Gajserjev

Drugoligaški klubi v času reprezentančnega premora že tradicionalno ne počivajo. Konec tedna bodo odigrali tekme petega kroga. Vrhunec se obeta že danes, ko se bosta v derbiju vodilnih v Sežani spopadla Tabor in Gorica. Vrtnice so edine, ki v tej sezoni še niso doživele poraza. Danes bo na klopi Rudarja debitiral novi trener Miran Srebrnič, nedelja pa prinaša težko pričakovani bratski trenerski spopad med Damjanom (Beltinci) in Sašo Gajserjem (Drava).