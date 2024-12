Opozorilo iz Ljubljane za Riero

Celjani bodo danes zmago, ki bi jih popeljala v izločilni del konferenčne lige, iskali proti prvaku Walesa. Zanimivo je, da The New Saints ne bodo prvi predstavniki valižanskega nogometa, ki bi letos gostovali na sončni strani Alp. Poleti se je v Šiški pri Bravu že mudil Connah's Quay in Ljubljančane spravil v slabo voljo. Pred tem ni ples kroglic v evropskih tekmovanjih povezal klubov iz Slovenije in Walesa kar četrt stoletja.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Walesa:

Tekme Leto (tekmovanja) Gorica : Inter Cardiff 2:0, 0:1 1999 – kvalifikacije za pokal UEFA Bravo : Connah's Quay 0:1, 2:0 2024 – kvalifikacije za konferenčno ligo Celje – The New Saints ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Slovenski klubski nogomet je imel prvič opravka z valižanskim moštvom še v prejšnjem stoletju. Leta 1999 je Gorica v prvem krogu kvalifikacij za pokal Uefa naletela na Inter iz Cardiffa. Vrtnice so na domači zelenici zmagale z 2:0, a prišle do rezultatske prednosti šele po dveh poznih zadetkih. Oba sta dosegla nekdanja slovenska reprezentanta. Prvega v 75. minuti Željko Mitraković, drugega pa osem minut pozneje Anton Žlogar. Na povratni tekmi je Gorica nevarno živela, saj so Otočani dolgo časa vodili z 1:0. Na koncu je ostalo pri tem rezultatu, tako da je vendarle napredoval slovenski klub.

Prvi slovenski nogometaš, ki je v Evropi zatresel mrežo tekmeca iz Walesa, je bil Anton Žlogar. Leta 1999 mu je to uspelo v dresu Gorice. Izolčan je v tej sezoni nazadnje vodil Muro. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sledila je lepa nagrada za vrtnice, žreb ji je v nadaljevanju tekmovanja nameril grškega velikana Panathinaikos, ki pa se je pričakovano izkazal za previsoko oviro. Bilo je 0:1 in 0:2, za klub iz Aten, pri katerem se že nekaj časa dokazujejo kar trije slovenski reprezentanti (Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič), pa so takrat igrali tudi sloviti Hrvat Aljoša Asanović, Norvežan Erik Mykland, Danec Rene Henriksen, pa tudi nekateri člani znamenite grške reprezentance, ki je leta 2004 senzacionalno postala evropski prvak. Na vratih je denimo stal Antonios Nikopolidis, eden vidnejših junakov Eura 2004, v obrambi sta mu delala družbo tudi Angelos Basinas in Giannis Goumas.

Valižani osvojili Šiško, nato je bilo napeto na Otoku

Izbranci Aleša Arnola so na krstni evropski tekmi izgubili proti predstavniku Walesa. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Do naslednjega slovensko-valižanskega spopada v Evropi je minilo kar 25 let. Usoda je hotela, da se bo Wales, ena izmed držav, ki sestavlja Združeno kraljestvo in ima dobre tri milijone prebivalcev, zapisal v zgodovino mladega ljubljanskega kluba. Bravo je namreč letos debitiral v Evropi, prvo tekmo pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) pa v kvalifikacijah za konferenčno ligo odigral proti predstavniku Walesa Connah's Quay Nomads.

Ni se izšlo najbolje za Šiškarje, Otočani so z zadetkom rezervista Benjamina Maherja na stadionu ŽAK v 83. minuti zmagali z 1:0. Bravo je pred tem zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. Žoga ni hotela v gol, evropski krst se je končal z rezultatskim neuspehom.

Zgodovinski prvi zadetek Brava v Evropi:

88' / GOOOOOOOL! ⚽️



Nemanja Jakšić suvereno za zgodovinski prvi evropski zadetek Brava. 1️⃣🇪🇺#MiSmoBravo pic.twitter.com/UHi03r95Eq — NK Bravo (@NKBravo) July 18, 2024

Dolgo časa je kazalo, da bodo Ljubljančani premierno sezono v Evropo sklenili neslavno, z ekspresnim izpadom in brez doseženega zadetka, saj sta mreži na povratnem dvoboju v Walesu ostali nedotaknjeni skoraj do konca. Ko je voda gostom iz Slovenije že pošteno drla v grlo, pa je izkušeni srbski branilec Nemanja Jakšić le dosegel zadetek (0:1) in izsilil podaljšek, v katerem je Bravo dotolkel tekmeca.

Napredovanje je Arnolovi četi omogočil Matej Poplatnik, Šiškarji so premagali Nomade z 2:0 in se v drugem krogu kvalifikacij pomerili z Zrinjskim iz Mostarja. Proti tekmecu iz Hercegovine so ohranili vzorec iz prvega kroga, saj sta obe ekipi zmagali v gosteh, ki pa tokrat Ljubljančanom ni zagotovil polnega uspeha.

Zadetek Mateja Poplatnika za zmago v Walesu z 2:0:

Bravo je na prvi tekmi v gosteh presenetil izkušenejšega tekmeca in po zaslugi mladega strelca Matica Ivanška zmagal z 1:0, nato pa v Ljubljani, kjer je tribune stadiona ŽAK napolnilo okrog 500 glasnih navijačev iz Mostarja, po dramatični tekmi, polni preobratov, v kateri je bilo napeto vse do zadnje sekunde, ostal praznih rok (1:3). Za goste je v polno zadel tudi Nardin Mulahusejnović, ki se je v 1. SNL predstavil kot napadalec številnih klubov in bil vajen igranja proti Bravu. Častni, zadnji zadetek mladega ljubljanskega kluba v Evropi je dosegel Milan Tučić.

Če bodo Celjani danes izkoristili prednost domačega igrišča proti TNS, bodo v petek na žrebu izvedeli ime tekmeca v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala. Foto: Jure Banfi

Tako je statistika dozdajšnjih tekem med klubi iz Slovenije in Walesom izenačena. Štiri tekme, po dve zmagi za vsakega, zanimivo pa je, da je na vsaki tekmi nekdo ohranil mrežo nedotaknjeno. Če se bo nadaljevala tradicija in bo to danes Celje, obenem pa se bodo izbranci Alberta Riere izkazali v napadu, bodo lahko navijači slovenskega prvaka proslavljali napredovanje v izločilni del, v petek malce po 12. uri pa izvedeli tekmeca, s katerim se bodo februarja 2025 spoprijeli v boju za osmino finala.