Druga liga, 4. krog
Vodilna trojica na gostovanja
Četrti krog drugoligaškega tekmovanja prinaša gostovanja vseh treh ekip, ki so po uvodnih treh srečanjih še stoodstotne. Brinje bo danes gostovalo pri Slovanu, vodilna Bistrica v nedeljo odhaja v Novo Gorico, Nafta pa se bo na zadnji, ponedeljkovi tekmi mudila pri Dravinji.
Druga liga, 4. krog:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september:
Lestvica:
1. Kety Emmi&Impol Bistrica 3 tekme - 9 točk
2. Brinje Grosuplje 3 - 9
3. Nafta 1903 3 - 9
4. Pearlescent Tabor Sežana 3 - 7
5. Jadran Dekani 3 - 6
6. Krško Posavje 3 - 6
7. Jesenice 3 - 4
8. Beltinci Klima Tratnjek 3 - 4
9. Slovan 3 - 4
10. Bilje 3 - 3
11. Ilirija 1911 3 - 3
12. Triglav Kranj 3 - 3
13. Gorica 3 - 1
14. Krka 3 - 1
15. Rudar Velenje 3 - 0
16. Dravinja 3 - 0
Najboljši strelci:
4 - Blaj (Bistrica)
3 - Marsetič (Bistrica)
2 - Keresztes (Nafta), Marinič (Bilje), Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje)
...
