Druga liga, 4. krog

Vodilna trojica na gostovanja

Primorje Nafta | Nafta je ena izmet treh stoodstotnih ekip v drugi ligi. | Foto Aleš Fevžer

Nafta je ena izmet treh stoodstotnih ekip v drugi ligi.

Foto: Aleš Fevžer

Četrti krog drugoligaškega tekmovanja prinaša gostovanja vseh treh ekip, ki so po uvodnih treh srečanjih še stoodstotne. Brinje bo danes gostovalo pri Slovanu, vodilna Bistrica v nedeljo odhaja v Novo Gorico, Nafta pa se bo na zadnji, ponedeljkovi tekmi mudila pri Dravinji.

Druga liga, 4. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Lestvica:

 1. Kety Emmi&Impol Bistrica  3 tekme  -  9 točk
 2. Brinje Grosuplje          3 - 9 
 3. Nafta 1903                3 - 9
 4. Pearlescent Tabor Sežana  3  - 7
 5. Jadran Dekani             3  -  6
 6. Krško Posavje             3 -  6
 7. Jesenice                  3  -  4
 8. Beltinci Klima Tratnjek   3  -  4
 9. Slovan                    3  - 4
10. Bilje                     3  -  3
11. Ilirija 1911              3 -  3
12. Triglav Kranj             3  -  3
13. Gorica                    3  -  1
14. Krka                      3  -  1
15. Rudar Velenje             3  -  0
16. Dravinja                  3  -  0

Najboljši strelci:

4 - Blaj (Bistrica)
3 - Marsetič (Bistrica)
2 - Keresztes (Nafta), Marinič (Bilje), Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje)
