Finalno tekmo angleškega pokala FA za ženske med ekipama Arsenala in Chelseaja v Wolverhamptonu je prekinil skrb zbujajoč dogodek. 24-letna norveška reprezentantka Frida Leonhardsen Maanum se je zgrudila, po devetminutni oskrbi zdravnikov obeh ekip ter reševalcev pa so jo na nosilih odnesli s stadiona. Njene zaskrbljene soigralke iz Arsenala ter norveške navijače je kmalu nekoliko pomirilo obvestilo londonskega kluba, da je "igralka pri zavesti, stabilna in govori".

Ni še povsem znano, kaj natančno se je zgodilo v peti minuti sodnikovega podaljška ženskega finala pokala, a v zgodovini nogometa je bilo žal že dovolj primerov, da je navijače, nogometašice in preostale udeležence tekme v Wolverhamptonu povsem upravičeno hudo zaskrbelo, ko se je nenadoma zgrudila 24-letna vezistka Arsenala Frida Leonhardsen-Maanum. Bila je sama, brez žoge, prejela ni nobenega udarca, soigralke in tekmice so pomislile na najhujše in hitro posredovale ter zaščitile nogometašico.

Foto: Reuters

Hitro je posredovala tudi zdravniška služba, norveško igralko sta pomagala oskrbeti oba klubska zdravnika, po devetih minutah so jo s kisikovo masko na obrazu odpeljali na nosilih v bolnišnico. Kmalu je prišlo obvestilo, da Maanumova govori, njeno stanje je stabilno, bo pa ostala na opazovanju v bolnišnici.

Arsenal je sicer tekmo dobil z 1:0 po podaljšku.

