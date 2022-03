Djimsiti podaljšal z Atalanto, Dybala pa ne z Juventusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je 29-letni Djimsiti, ki je pri Atalanti od januarja 2016, podaljšal pogodbo za tri leta oziroma do konca leta 2026.

Že poleti pa bo, kot kaže, Juventus zapustil Dybala. Njegovemu zastopniku Jorgeju Antunu se danes dopoldne na dvournem sestanku z vodstvom stare dame ni uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe.

Kot je poročal football-italia.net, je Juventus umaknil pred časom predlagano ponudbo, ki bi Dybali prinesla 11 milijonov evrov na leto. Zdaj so mu Torinčani ponudili približno šest do sedem milijonov na sezono ter določene bonuse, a to ni zadovoljilo Dybalovega zastopstva.

Osemindvajsetletni Dybala, ki naj bi si ga v svojih vrstah želeli pri Tottenhamu, Barceloni, Interju, Liverpoolu in Manchester Cityju, je imel kar precej težav s poškodbami v zadnjih letih, kar je tudi vplivalo na novo ponujeno vsoto.

