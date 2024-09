Hrvaški nogometni prvak Dinamo iz Zagreba je po hudem porazu v ligi prvakov (2:9) v Münchnu posegel po trenerski menjavi. Zagrebčani so na družbenih omrežjih potrdili, da je njihov novi trener postal Nenad Bjelica. Ta je nasledil Sergeja Jakirovića, ki je bil leta 2020 kratek čas strateg Maribora.

Osiječan se tako vrača na Maksimir po nekaj več kot štirih letih. Kot je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina, je v tem obdobju vodil Osijek ter na kratko Trabzonspor in Union Berlin.

Bjelica je v prvem mandatu vodil Dinamo od maja 2018 do aprila 2020 in s klubom osvojil dva državna naslova, pokal in superpokal.

V karieri je vodil še Kärnten, Lustenau, WAC, dunajsko Austrio, Spezio in Lech.