Dinamo bo namesto Jurčevića vodil Bjelica

Jurčević je Dinamo popeljal do naslova državnega prvaka, pod njegovim vodstvom so Zagrebčani zbrali štiri zmage, štiri poraze in dva neodločena izida. Jurčević je brez službe ostal po porazu z Rudešom z 0:1.

Bjelica je do prejšnjega tedna vodil poljskega prvoligaša Lech, klub iz Poznana pa je ga je odpustil po seriji slabih rezultatov v zaključku sezone.

Bjelica je igral za Osijek, Albacete, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admiro in celovški Kärnten. Za Hrvaško je odigral devet tekem.

Kot trener se je najprej preizkusil pri Kärntenu, v Avstriji je treniral še Lustenau, WAC in dunajsko Austrio. Dve sezoni je preživel pri italijanskem drugoligašu Spezii, od leta 2016 pa je vodil Lech.