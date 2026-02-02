Slovenski nogometni trener Darko Milanič bo znova vodil klub iz Združenih arabskih emiratov Al Wahdo, je ta danes potrdil na družbenih omrežjih. Oseminpetdesetletni Primorec je že med decembrom 2024 in julijem 2025 vodil klub iz Abu Dabija.

Milanič je bil nedavno tudi med kandidati, ki so ga mediji omenjali kot morebitnega naslednika Matjaža Keka na klopi slovenske reprezentance. Nogometna zveza se je naposled odločila za Boštjana Cesarja.

Zdaj se Milanič vrača k svojemu nekdanjemu delodajalcu Al Wahdi, kjer je v svojem prvem obdobju vodil 18 tekem. Tam bo Izolan nasledil Portugalca Dimasa.

Milanič je v svoji dolgi trenerski karieri v domovini vodil Gorico in v dveh obdobjih tudi Maribor, s katerim je osvojil šest naslovov državnega prvaka.

V tujini se je med drugim preizkusil tri na klopi Leedsa, a na njej zdržal le šest tekem. Vodil je tudi Sturm iz Gradca, Slovan Bratislavo, Pafos, Anorthosis in pred prvim prihodom v ZAE še Baniyas.

Al Wahda, za katero med drugim igra Srb Dušan Tadić, je sicer v nedeljo izpadla iz predsedniškega pokala ZAE, kjer jo je s 4:2 ugnal Dubaj.

V 14-članskem prvenstvu Al Wahda zaseda tretje mesto, po 14 krogih ima za Shababom šest točk zaostanka, za Al Ainom, pri katerem igra Marcel Ratnik, pa pet. Za devetouvrščeno Kalbo od Slovencev igra Miha Blažič.

