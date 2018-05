Danes zvečer se bo prvič letos ustavil svet

Real Madrid : Liverpool

Finale lige prvakov 2017/18, danes ob 20.45. Olimpijski štadion v Kijevu, kapacieta 70.050). Sodnik: Milorad Mažić (Srbija).



Verjetni začetni postavi:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Bale. Trener: Zinedine Zidane.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah. Trener: Jürgen Klopp.

Real lahko danes zvečer potrdi neverjetno prevlado, ki spominja na petdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat je v petih letih kar petkrat postal evropski prvak. Toda tisto so bili časi generala Franca in nekoliko drugačnega formata tekmovanja, ki je slišal na ime pokal državnih prvakov.

Danes moramo državne prvake v ligi prvakov iskati s povečevalnim steklom, ne nazadnje eden izmed letošnjih finalistov Liverpool na nov naslov angleškega prvaka čaka že skoraj 30 let. Nazadnje je bil v domačem prvenstvu najboljši daljnega leta 1990, ko se večina njegovih zdajšnjih nogometašev sploh ni rodilo.

Real, ki v Španiji v zadnjem desetletju taca za Barcelono in je letos v prvenstvu končal šele na tretjem mestu, je v Evropi neverjetno tekmovalen in dober. Potem ko je lani postal sploh prvi klub, ki je v ligi prvakov od leta 1992 in njenega nastanka zmagal dvakrat v nizu, ima zdaj priložnost, da ujame hat-trick najpomembnejših evropskih lovorik. Finale v Kijevu pa bo njegov četrti v zadnjih petih letih tekmovanja. V prejšnjih treh je vedno zmagal. Tudi zaradi tega je v očeh širše športne javnosti in na vseh stavnicah velik favorit.

Real, ki je do zdaj izgubil le tri od kar 15 finalov, lovi 13. naslov evropskega prvaka in je daleč najuspešnejši evropski klub. Liverpool, ki je evropski prvak nazadnje postal leta 2005, jih je osvojil pet in prav tako spada med najboljše.

Toda medtem ko Madridčani v zadnjem času redno osvajajo evropske lovorike, vitrine Liverpoola samevajo. Nazadnje so na Anfieldu lovoriko vanje postavili leta 2012, ko so zmagali v angleškem ligaškem pokalu.

Štadion, na katerega se radi spomnimo Slovenci

Foto: Getty Images Olimpijski štadion, ki stoji v centru Kijeva, je bil zgrajen daljnega leta 1923 in bil od takrat dom reprezentance nekdanje Sovjetske zveze, ob tem pa seveda tudi kijevskega Dinama in zdaj ukrajinske reprezentance.



Prenovljen je bil že trikrat, nazadnje leta 2011 za potrebe evropskega prvenstva, ki je bilo v Ukrajini in na Poljskem leto za tem. Na njem je gostil pet tekem, tudi finale med Španijo in Italijo. Gostil je tudi poletne olimpijske igre leta 1980.



Po zadnji prenovi sprejme 70.050 gledalcev, včasih jih je tudi več. Pred 50 leti celo prek 100 tisoč.



Nanj ima lepe spomine tudi slovenski nogomet. Tukaj je Mariboru septembra leta 1999 uspelo priti do zgodovinske prve in do zdaj tudi edine zmage v ligi prvakov, istega leta dva meseca pozneje pa je Slovenija prav tu v povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 prišla do prve uvrstitve na veliko tekmovanje.



Dobro se v Kijevu zagotovo počuti tudi kapetan Reala Sergio Ramos. Na tem štadionu je pred šestimi leti s Španijo prišel do naslova evropskega prvaka.

Velikan, ki osvaja, in velikan, ki je osvajal

V prid Reala zagotovo govori tudi dejstvo, da so njegovi nogometaši tekem, kot bo današnja, vajeni. V njegovem moštvu kar mrgoli nogometašev, ki so osvajali najpomembnejše lovorike. Tako s klubi kot tudi z reprezentanci.

Pri Liverpoolu takšnih praktično ni. Alberto Moreno je s Sevillo leta 2014 zmagal v ligi Europa. Emre Can je bil leta 2013 na seznamu nogometašev Bayerna Münchna, ki so takrat postali evropski prvaki, a je bil daleč od prvega moštva Juppa Heynckesa. To pa je tudi vse.

Pri Realu se na drugi strani lahko zgodi, da bo na igrišče Olimpijskega štadiona v Kijevu pritekla identična enajsterica tisti, ki je lani v finalu v Cardiffu ponižala Juventus in ga premagala s 4:1.

Tudi s trenerji je podobno. Zinedine Zidane je evropske in svetovne naslove, s klubi in z reprezentanco, osvajal že kot nogometaš in z neverjetno uspešno zgodbo nadaljuje tudi v trenerski vlogi.

O nogometni poti Jürgena Kloppa tako ali tako ne znamo povedati prav veliko, kot trener je bil v enem finalu in ga izgubil. Leta 2013 z Borussio Dortmund proti Bayernu v Londonu.

Real ni več tako dominanten, Liverpool pa je tempirana bomba

Skočimo še na podatke, iz katerih optimizem črpajo navijači Liverpoola. Dejstvo je, da Real v tej sezoni ni bil tako dominanten, kot je bil ob prejšnjih pohodih na evropske naslove. V skupinskem delu je gledal v hrbet londonskemu Tottenhamu. Navdušil je pravzaprav le v osmini finala, v kateri je dvakrat premagal bogati PSG. V četrtfinalu je napredoval po drami na povratni tekmi proti Juventusu in ob izdatni sodniški pomoči. V polfinalu je bilo proti Bayernu podobno.

Liverpool je v skupinskem delu osvojil prvo mesto in podiral rekorde. Spomin na 0:7 je v Mariboru še živ. V osmini finala je odpihnil Porto, v četrtfinalu je dvakrat premagal verjetno najboljše moštvo v Evropi Manchester City. Josepu Guardioli je Liverpool prizadejal tri od le sedmih porazih, ki jih je na 57 tekmah v tej sezoni doživel. V polfinalu se je na povratni tekmi skoraj zataknilo proti Romi, a v resnici se je tudi do finala sprehodil.

Liverpool, ki je bil v angleškem prvenstvu četrti, je na poti do finala zabil kar 40 golov, kar je največ do zdaj. Prejel jih je le 13. Real je zmogel deset manj in jih prejel 15.

POT DO FINALA:

Real Madrid:

-Skupinski del:

Real Madrid : Apoel 3:0

Ronaldo 12., 51./11m, Ramos 61.



Borussia Dortmund : Real Madrid 1:3

Aubameyang 54.; Bale 18., Ronaldo 49., 79.



Real Madrid : Tottenham 1:1

Ronaldo 41./11m; Varane 28./a.g.



Tottenham : Real Madrid 3:1

Alli 27., 56., Eriksen 65.; Ronaldo 80.



Apoel : Real Madrid 0:6

Modrić 23., Benzema 39., 45., Nacho 41., Ronaldo 49., 54.



Real Madrid : Borussia Dortmund 3:2

Mayoral 8., Ronaldo 12., Vazquez 81.; Aubameyang 43., 48.



-Osmina finala:

Real Madrid : PSG 3:1

Ronaldo 45./11m, 83., Marcelo 86.; Rabiot 33.



PSG : Real Madrid 1:2

Cavani 71.; Ronaldo 51. Casemiro 80.; R.K.: Veratti 66./PSG



-Četrtfinale:

Juventus : Real Madrid 0:3

Ronaldo 3., 63., Marcelo 72.; R.K.: Dybala 66./Juventus



Real Madrid : Juventus 1:3

Ronaldo 90./11m; Mandžukić 2., 37., Matuidi 60.; R.K.: Buffon 90./Juventus



-Polfinale:

Bayern Müchen : Real Madrid 1:2

Kimmich 28.; Marcelo 44., Asensio 57.



Real Madrid : Bayern München 2:2

Benzema 11., 46.; Kimmich 3., Rodriguez 63.

Liverpool:

-Kvalifikacije:

Hoffenheim : Liverpool 1:2

Uth 87.; Alexander-Arnold 35., Nordveit 74./a.g.



Liverpool : Hoffenheim 4:2

Can 10., 21., Salah 18., Firmino 63.; Uth 28., Wagner 79.



-Skupinski del:

Liverpool : Sevilla 2:2

Firmino 21., Salah 37.; Ben Yedder 5., Correa 72.; R.K.: Gomez 90./Liverpool



Spartak Moskva : Liverpool 1:1

Fernando 23.; Coutinho 31.



Maribor : Liverpool 0:7

Firmino 4., 54., Coutinho 13., Salah 19., 39., Oxlade-Chamberlain 86., Alexander-Arnold 90.



Liverpool : Maribor 3:0

Salah 49., Can 64.. Sturridge 90.



Sevilla : Liverpool 3:3

Ben Yedder 51., 60./11m, Pizarro 90.; Firmino 2., 30., Mane 22.



Liverpool : Spartak Moskva 7:0

Coutinho 4./11m, 15., 50., Firmino 18., Mane 47., 76., Salah 86.



-Osmina finala:

Porto : Liverpool 0:5

Mane 25., 53., 85., Salah 29., Firmino 69.



Liverpool : Porto 0:0



-Četrtfinale:

Liverpool : Manchester City 3:0

Salah 12., Oxlade-Chamberlain 20., Mane 31.



Manchester City : Liverpool 1:2

Jesus 2.; Salah 56., Firmino 77.



-Polfinale:

Liverpool : Roma 5:2

Salah 35., 45.,, Mane 56., Firmino 61., 68.; Džeko 81., Perotti 85./11m



Roma : Liverpool 4:2

Milner 15./a.g., Džeko 52., Nainggolan 86., 90./11m; Mane 9., Wijnaldum 25.

Ne samo za ligo prvakov, to bo tudi boj za zlato žogo

Današnji finale bi lahko dal tudi odgovor na vprašanje, ali bomo prvič po desetletju dočakali dobitnika zlate žoge, ki ne bo slišal na ime Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo. Ta je zraven tudi letos.

Cristiano Ronaldo lahko osvoji še peti naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters Portugalec bo v finalu lige prvakov nastopil še petič, v njih pa kot po pravilu nikoli ne razočara. Štirikrat je igral, štirikrat zmagal in štirikrat zadel. V tem tekmovanju je trenutno pri 15 golih ob 12 nastopih v tej sezoni, skupaj jih je v vseh tekmovanjih na 43 tekmah zabil kar 44.

Če bo zmagal še danes, bo zelo blizu podvigu, o katerem zagotovo sanja. Šestemu naslovu najboljšega nogometaša leta na svetu, s katerim bi prehitel svojega velikega argentinskega tekmeca.

Edini, ki bi ob Neymarju – ta bi se po dobri sezoni pri PSG med kandidati znašel samo, če bi Brazilijo popeljal do naslova svetovnega prvaka v Rusiji – lahko posegel po tem, je možakar, na katerega danes stavijo pri Liverpoolu.

Novookronani najboljši strelec angleške premier lige Mohamed Salah je pri 44 zadetkih v 51 nastopih in eden izmed najboljših nogometašev na svetu ta hip, kar je z desetimi goli potrdil tudi v ligi prvakov.

Mohamed Salah je trenutno eden izmed najbolj priljubljenih nogometašev na svetu. Foto: Reuters

Egipčan je v dneh pred finalom sejal strah med navijači Liverpoola. Ne zaradi poškodbe, ampak zaradi tega, ker je kot musliman sredi meseca začel ramazan in se podnevi posti. Šport na najvišji ravni in prehranjevanje ponoči, to pač ne gre.

Toda 25-letni napadalec, zaradi katerega danes rdeče drese nosijo tudi milijoni Egipčanov, je sporočil, da je ramazan za tri dni prekinil.

SFM je zastrašujoč, bomo prvič dočakali tudi BBC?

Pri Realu, ki nima prav nič težav s sestavo moštva, se medtem sprašujejo, ali bo od prve minute zaigral nekoč najdražji nakup v zgodovini nogometa Gareth Bale. Valižan je bil po težavah, ki jih je imel, v tej sezoni nekoliko na stranskem tiru, a v zadnjem času trenerja z odličnimi predstavami prisilil v to, da resno razmišlja o njem.

Če bo našel mesto v prvi postavi in bo od prve minute igral tudi kritizirani in v zadnjem času zelo neučinkoviti Karim Benzema, bomo sploh prvič v tej sezoni na delu skupaj videli sloviti trio napadalcev BBC, ki je pred leti sejal strah po nogometnih zelenicah po celem svetu.

Nogometaši Liverpoola so bili na zadnjem treningu dobro razpoloženi. Foto: Getty Images Tudi Liverpool ima sijajno napadalno trojko. Ob Salahu še Roberta Firmina in Sadia Maneja. Vsi trije skupaj so v ligi prvakov v tej sezoni zabili kar 31 od 40 golov Liverpoola. Nekoliko manj zaupanja navijačem z Anfielda vzbuja pogled na obrambno vrsto na čelu z vratarjem Lorisom Kariusom.

Medtem se zdi Real brezhibno sestavljena ekipa, v kateri je na najvišji ravni prav vse. Napadalci, vezisti, branilci in tudi vratar Keylor Navas, ki je bil junak v polfinalu. Ob tem pa imajo Madridčani še veliko močnih orožij na klopi. Pa smo spet pri prednostih Reala …

Pri Liverpoolu je vprašljiv nastop Cana. Toda nemški vezist turških korenin, ki je na poti v Juventus, v zadnjem času tako ali tako ni igral. Veliko bolj bodo Angleži pogrešali Alexa Oxlade-Chamberlaina, ki se je poškodoval v polfinalu in ostal tudi brez svetovnega prvenstva. Zagotovo pa ne bo niti branilcev Joela Matipa in Joeja Gomeza. Tudi onadva sta odsotna že nekaj časa.

Srb, ki je Realu enkrat že prinesel srečo

Foto: Reuters Milorad Mazić je prvi srbski sodnik, ki bo sodil v finalu lige prvakov, v kateri sodi že šesto sezono. Trikrat je bil že četrtfinalih, dlje pa ni prišel, a zdaj dočakal vrhunec kariere.



Pohvali se lahko s tem, da je bil lani v Rusiji glavni sodnik finala pokala konfederacij med Čilom in Nemčijo. Tja se bo letos poleti vrnil, sodil bo namreč na svetovnem prvenstvu. Na dveh tekmah je že bil pred štirimi leti v Braziliji.



Zraven je bil tudi na evropskem prvenstvu 2016 v Franciji, kjer je sodil na treh tekmah.



Leta 2016 je bil tudi glavni sodnik na tekmi evropskega superpokala med Realom in Sevillo leta 2016. Srečo je prinesel Madridčanom, ki so zmagali s 3:2.



Doktor ekonomije, ki prihaja iz Vrbasa, je član elitne skupine sodnikov Uefe od leta 2012.

Zinedine Zidane svari, Jürgen Klopp je ponosen

Foto: Getty Images "Pred nami je najverjetneje najzahtevnejši finale od vseh, ki smo jih do zdaj odigrali. Morali bomo pokazati največ, kar znamo. Na vseh ravneh, ne samo fizično," pred tekmo pravi trener Reala Zidane.

"Igramo proti Angležem, ki se nikoli ne ustavljajo, a se ne osredotočajo samo na svoje fizične lastnosti. Liverpool je tehnično zelo dobra ekipa, z veliko hitrosti in nekaj sijajnimi posamezniki," je še povedal Francoz, ki ima sijajno priložnost, da v nepolnih treh letih samostojne trenerske poti pride še do tretje evropske lovorike, kar je nepojmljiv dosežek.

Foto: Getty Images "Veliko je razlogov, zakaj smo zdaj tukaj, kjer smo. Zelo sem ponosen na fante, kaj jim je uspelo. Nismo kar nekaj. Mi smo Liverpool, smo na poti, da postanemo zelo dobra ekipa. Če bomo tokrat zmagali, bomo naredili velik korak. Za nami je nora pot, zaslužili smo si finale in zdaj želimo pustiti pečat," pa je večer pred tekmo povedal trener Liverpoola Klopp, od katerega lahko spet pričakujemo intenzivno igro od prve do zadnje minute, v kateri ne bi smelo manjkati spektakla.

Liverpoolov mlin je v tej sezoni zmlel že marsikoga, tudi nekaj vrhunskih ekip, toda zdaj je pred njim najtežja mogoča ovira. Najboljši klub v zgodovini nogometa, ki je na vrhuncu morda najboljšega obdobja v svoji 116-letni zgodovini. Ne, ne bo lahko, toda na Anfieldu upajo in verjamejo, da jim lahko uspe.

Komu bo Aleksander Čeferin velik pokal podal tokrat?

Da bodo oni tisti, ki bodo iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina pozno zvečer prejeli pokal z ogromnima ročajema za naslov evropskega prvaka. Ali pa bo eminentni slovenski funkcionar roko še drugo leto zapored stisnil kapetanu Reala Sergiu Ramosu? Bomo videli.

Takole je Aleksander Čeferin Sergiu Ramosu pokal podal lani. Bo podobno tudi letos? Foto: Reuters

Pred nami je torej prvi vrhunec vročega nogometnega poletja 2018, drugi bo seveda finale svetovnega prvenstva v Rusiji. Toda do tja je še 50 dni in okoli 750 kilometrov, kolikor loči Moskvo in prizorišče letošnjega finala lige prvakov. Danes zvečer pa se bo nogometni svet ustavil s pogledom na Kijev in njegov Olimpijski štadion.

