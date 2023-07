Čustven poklon slovenskega velikana, ki pa še ni rekel zadnje

"Poskušal bom igrati še nekaj let, čeprav je to slovo, bom vedno eden izmed nas," se je v čustvenem zapisu na Instagramu zdaj že svojemu nekdanjemu klubu poklonil slovenski vratar Samir Handanović, ki se je po enajstih sezonah poslovil od italijanskega velikana, ob tem pa razkril, da to ne pomeni tudi njegovega slovesa od športne poti.

Potem ko se je Inter v čustvenem zapisu poklonil slovenskemu vratarju Samirju Handanoviću, se je zdaj od kluba, kjer je prebil zadnjih enajst sezon, z daljšim zapisom na družbenih omrežjih na svoj 39. rojstni dan poslovil tudi slovenski vratar. Handanović je v dolgem obdobju pri Interju postal prava legenda kluba in tudi kapetan. Za nerazzurre je zbral kar 455 nastopov, s čimer je na 10. mestu na lestvici v zgodovini milanskega kluba.

"Po enajstih letih ne vem, ali lahko sploh vse opišem … Poskusil bom, ker sem žalosten, a hkrati vesel, da sem toliko časa živel svoje sanje. Pogrešal bom Inter, stadion San Siro, navijače in občutek, ki so ga znali ustvariti. Toliko bitk, izzivov, ki smo jih dobili, in izzivov, ki smo jih izgubili, razočaranj in veselja. Meni osebno več kot karkoli drugega pomeni to, da sem tak, kot sem, sploh v našem svetu (svetu nogometa), kjer je ogromno hinavcev. Prej kot nogometaš sem skušal biti človek," je zapisal Handanović.

"Vsem velika hvala. Mojim kolegom v vseh teh letih, ki so nosili črno in modro, trenerjem, štabu, zdravnikom, fizioterapevtom, predsednikom, managerjem, da sem lahko toliko let imel takšen občutek pripadnosti in da sem čutil tako, kot si prej nisem predstavljal, da je možnost. Posebna hvala pa 'North Curve'. Poleg ljubezni do teh barv smo bili blagoslovljeni z neposrednim, praktičnim, poštenim in koherentnim načinom gledanja na nogomet, ki ne temelji na besedah ​​in klepetu. Odnos. Ker sem v sebi vedno jasno zaznaval zavest o drugačnosti in drugačnem spoštovanju, ki si ga zaslužijo tisti, ki plačujejo, da sodijo in komentirajo, tudi če delajo napake, in tisti, ki so na različne mogoče načine plačani. Kako sem ponosen, da sem nosil to majico in kapetanski trak. Ta privilegij sem vedno razumel tako, da sem vedno dajal vse od sebe," je še zapisal slovenski vratar, ki je ob tem razkril, da slovo od Interja ne pomeni tudi slovesa od nogometa.

"Poskušal bom igrati še nekaj let, čeprav je to slovo, bom vedno eden izmed nas," je čustveni zapis še sklenil Handanović, za katerega še ni znano, kje bo nadaljeval svojo kariero.

