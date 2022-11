Cristiano Ronaldo je ogorčen: Kakšen je to svet?

Brez dvoma sta poleg Lionella Messija Cristiano Ronaldo in Neymar ena večjih zvezdnikov na svetovnem nogometnem prvenstvu.

Po zadnjih informacijah bo moral Neymar zaradi poškodbe gležnja izpustiti najmanj eno tekmo. Foto: Reuters

Nekateri so šli tako daleč, da so Brazilcu poškodbo celo privoščili

Na prvenstvu je veliko prahu dvignila poškodba Neymarja. Na tekmi proti Srbiji si je poškodoval gleženj in tekmo končal v solzah. Po zadnjih informacijah bo moral Neymar izpustiti najmanj tekmo proti Švici, ki jo Brazilci igrajo danes ob 17. uri. Njihov nasprotnik bodo Švicarji.

Zaradi poškodbe 30-letnega nogometnega superzvezdnika se je razvilo kar nekaj vročih debat. Nekateri so šli celo tako daleč, da so mu privoščili poškodbo, kar je Cristiana Ronalda spodbudilo, da se oglasi na družbenih omrežjih in napiše odprto pismo.

"Vrnil se boš in naj se vse sovraštvo spremeni v gorivo"

"Nisem mogel drugače začeti tega odprtega pisma: super si, Neymar. Velikan!"

"Prepričan sem, da te večina Brazilcev, kot tudi jaz, občuduje in obožuje. Tvoj talent te je pripeljal tako daleč in visoko, da te občudujejo z vsega sveta. In zaradi tega si prišel do tam, kjer si. Zaradi uspeha, ki si ga dosegel, se moraš spopadati s toliko zavisti in z zlom, je uvodoma zapisal Ronaldo.

Ronaldo, ki je med drugim brez kluba, se v nadaljevanju sprašuje, kako daleč smo prišli, da nekateri proslavljajo poškodbo Neymarja. "Kakšen je to svet? Kakšno sporočilo prenašamo mladim? Vedno se bodo našli ljudje, ki bodo proti temu, a žalostno je videti to nestrpnost in normalizacijo sovražnega govora."

Portugalec mu je v nadaljevanju zaželel, da se na nogometne zelenice vrne močnejši, pametnejši in še bolj lačen golov. "Vse dobro, kar narediš na igrišču in zunaj njega, je veliko večje od zavisti, ki jo imajo do tebe."

"Niti za trenutek ne smeš pozabiti na potovanje, zaradi katerega si postal svetovni nogometni idol. Brazilija te obožuje. Pravi navijači potrebujejo tvoje gole, preigravanje, drznost in veselje."

"Ne poveličuj strahopetcev in zavistnežev. Praznuj ljubezen, ki prihaja iz tvoje države. Vrnil se boš in naj se vse sovraštvo spremeni v gorivo."

Cristiana Ronalda in ekipo danes čaka tekma proti Urugvaju. Foto: Reuters

Ronaldo že na prvi tekmi dosegel neverjeten mejnik

Sedemintridesetletni Cristiano Ronaldo je sicer že na uvodni tekmi svetovnega prvenstva poskrbel za neverjeten dosežek. Portugalec je na tekmi proti Gani z bele točke dosegel gol in postal prvi nogometaš, ki je zadel v polno na kar petih svetovnih prvenstvih.

Portugalska je prvo tekmo proti Gani dobila s 3:2 in je trenutno na prvem mestu skupine H. Danes ob 20. uri jo čaka tekma proti Urugvaju.

