Cristiane in Formiga v zgodovino ženskega nogometa

Cristiane, sicer napadalka Sao Paula, je "hat trick" dosegla stara 34 let in 25 dni. Do danes je imela rekord Američanka Carli Lloyd, ki je leta 2015 na Japonskem tri gole dosegla stara 32 let in 355 dni.

Formiga je postala najstarejša igralka, ki je kdajkoli zaigrala na SP, danes je štela 41 let in 98 dni. Že tako pa je rekorderka po številu nastopov na SP, letošnji je že njen sedmi.

Cristiane je postala najstarejša igralka, ki je na SP dosegla tri gole na eni tekmi. Foto: Reuters

Izidi, predtekmovanje, 1. krog: Skupina C:

Avstralija : Italija 1:2 (1:0)

Brazilija : Jamajka 3:0 (1:0) Skupina D:

Anglija : Škotska 2:1 (2:0)

