Zvezdnica Marta bo manjkala na uvodni tekmi Brazilije na SP

"Lahko bo sedela na klopi za rezerve, če bo želela biti bližje soigralkam, vendar zaradi zahtevne poškodbe proti Jamajki gotovo še ne bo mogla igrati," je povedal Vadao ter dodal, da se stanje njene poškodbe izboljšuje.

Marta, šestkratna najboljša nogometašica na svetu (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018), in tudi Brazilija, še nista osvojili naslova svetovnih prvakinj; leta 2007 so bile Brazilke na SP druge, dve srebrni medalji pa so osvojile tudi na olimpijskih igrah leta 2004 in 2008.