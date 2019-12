Corriere dello Sport z domnevno rasistično naslovnico razburkal javnost

Rim, 5. decembra - Ugledni italijanski športni dnevnik Corriere dello Sport si je privoščil naslov, ki je na Apeninskem polotoku dvignil ogromno prahu. V najavi tekme med Romo in Interjem je ob fotografiji temnopoltih Chrisa Smallinga in Romeluja Lukakuja umestil naslov Black Friday oziroma Črni petek.

Nekdanja soigralca pri angleškem Manchester Unitedu Smalling in Lukaku se bosta v petek pomerila v italijanskem prvenstvu. Inter z Lukakujem bo branil prvo mesto v serie A, a bolj kot derbi je nase z neprimerno naslovnico opozoril Corriere dello Sport.

AC Milan and AS Roma have both banned the Corriere dello Sport from their training facilities and contact with players until the end of the year after their 'Black Friday' headline this morning.



Serie A is taking a stand 💪 pic.twitter.com/Axcc087eGZ — Goal (@goal) December 5, 2019

"Namesto, da bi se osredotočili na dvoboj med ekipama ... Corriere dello Sport pride na plan z najbolj neumnim naslovom, ki sem ga videl v karieri," se je nad objavo dnevnika na Twitterju odzval Lukaku in zapisal, da s tem samo podpihujejo negativizem in rasizem, ki je v Italiji v zadnjih tednih znova v središču pozornosti.

Tudi Smalling je na Twitterju zapisal, da je naslovnica Corriere dello Sport povsem neprimerna in občutljiva. "Upam, da bodo uredniki prevzeli odgovornost in razumeli, da imajo moč besed in kako te besede vplivajo," je zapisal.

S skupno izjavo sta se odzvala tudi oba kluba. "Naši igralci ne bodo do dnevnika imeli nobenih medijskih obveznosti," so zapisali.

Namen članka je bil pravzaprav pozitiven, toda ...

Corriere dello Sport je hitro reagiral in sporočil, da z naslovom niso imeli v mislih rasistične opazke. Pri dnevniku menijo, da so z naslovom želeli le izpostaviti raznolikost. "Črni petek je bil način, ko so slavili različnost. Če tega ne razmete, potem je tako, ker ne morete ali ne želite razumeti," so med drugim zapisali.

V članku Corriere dello Sport sicer hvali oba nogometaša za boj proti rasizmu, a škoda je bila že narejena. Naslovnica je zaokrožila po spletu in družbenih omrežjih, le redki pa so se ukvarjali z vsebino besedila.

"Namen članka je bil pravzaprav pozitiven, imel je protirasistično vsebino, toda zasenčil ga je naslov," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Paul Rogers iz Rome.

"Na žalost, kot smo videli na družbenih omrežjih, več ljudi vidi obsojajoč naslov na naslovnici in ne prebere članka, kar ustvarja nove zaključke in to v času, ko se skušamo spopasti s težavo rasizma v italijanskem nogometu," je nadaljeval Rogers.

V zadnjih tednih so rasistični incidenti pogosto zasenčili italijanski nogomet. Navijači so žalili temnopolte nogometaše, zadnjo afero pa je zakuhal direktor serie A Luigi De Siervo. Ta je na srečanju s predstavniki klubov dejal, da je naročil televizijam, naj izklopijo mikrofone ob igrišču in tako preprečijo, da bi se rasistični vzkliki slišali v prenosih tekem.

