Direktor serie A: Izklopite televizijske mikrofone, da skrijemo rasizem

Časnik La Repubblica je objavil avdio-posnetek s septembrskega sestanka in v torek za pojasnila zaprosil De Sierva. Ta je potrdil, da je glas na posnetku res njegov. Obljubil je, da bo sprožil sodni postopek, a ni povedal, koga bo tožil.

"Priznal vam bom in tega ne bo v zapisniku. Zaprosil sem televizijske režiserje, da izklopijo mikrofone ob zelenici na stadionih," je dejal na omenjenem sestanku De Siervo.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi De Siervo obvestil predsednika italijanske nogometne zveze Gabrieleja Gravino o posnetku. De Siervo naj bi od anonimnega pošiljatelja dvakrat prejel posnetek. V drugem primeru je Gravina posnetek predal tožilcem italijanske nogometne zveze.

V italijanskem nogometu so to sezono navijači rasistične vzklike namenili temnopoltima Mariu Balotelliju in Romelu Lukakuju. Zaradi tega so se začele številne preiskave, predstavniki 20 klubov v serie A pa so se podpisali pod skupno izjavo, v kateri so obljubili, da se bodo borili proti rasizmu v nogometu.

"V avdioposnetku slišite le del pogovora. Govorili smo o televizijski produkciji in začeli smo s predpostavko, da nismo novinarji, ki morajo kopati za novicami, temveč ustvarjamo šov in mu dajemo vrednost," je pojasnjeval De Siervo in dodal, da so za korektno športno navijanje poleg navijačev zadolženi policisti, inšpektorji in uradniki na tekmah.

Preberite še: