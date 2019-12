Številna slovenska udeležba v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi tedna bodo v Italiji zelenice rezervirane za tekme pokala. Že danes bodo aktivni klubi štirih slovenskih legionarjev. Jure Balkovec in Leo Štulac bosta z Empolijem gostovala pri Cremoneseju, Genoa Roka Vodiška pričakuje Ascoli, Žan Celar pa bo s Cittadello skušal presenetiti Fiorentino. V sredo bo na sporedu slovenski obračun med Spalom Jasmina Kurtića in Leccejem Žana Majerja, v četrtek pa bosta na delu že Luka Krajnc in Valter Birsa. Prvi bo s Frosinonejem osmino finala lovil pri Parmi, drugi pa doma proti Sampdorii.