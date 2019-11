Zaradi rasizma kazen za Verono

Incident se je zgodil v nedeljo, ko je v Veroni gostovala Brescia. Njen nogometaš Balotelli je bil žrtev rasističnega obnašanja nekaterih gledalcev, ki so oponašali opičje oglašanje. Incident je močno odmeval v Italiji in po svetu, Balotelli je sprva nameraval zapustiti igrišče, a je na prigovarjanje soigralcev in tekmecev ostal na zelenici in dosegel tudi edini gol za svojo ekipo, ki je izgubila z 1:2.

Pri Veroni so sprva sicer skušali zanikati rasistično ozadje incidenta, a so po spletu hitro zaokrožili posnetki, ki so dokazovali takšno dogajanje.

Vodstvo tekmovanja je zdaj naložilo Veroni, da mora na naslednji tekmi zapreti en sektor za 3500 gledalcev na stadionu Bentegodi, ki sicer sprejme 30.000 gledalcev.

