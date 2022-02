Kanada čaka že 36 let, v ZDA igrali nogomet pri −16

Nogometna reprezentanca Kanade ostaja največje presenečenje kvalifikacij Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) za nastop na SP 2022. Kanadčani so na prvem mestu, za dokončno potrditev udeležbe v Katarju pa tri kroge do konca potrebujejo le še točko. Blizu uvrstitve sta tudi izbrani vrsti ZDA in Mehike. Američani so v Minnesoti nadigrali Honduras s 3:0, nogometni praznik pa so pokvarile polarne razmere, saj je bilo kar 16 stopinj pod ničlo.

Kanadska pravljica se nadaljuje. Kanada je nazadnje na svetovnem prvenstvo nastopila leta 1986 v Mehiki, zdaj pa se ji obeta vrnitev med svetovno elito. Kanada je bila nazadnje boljša od Salvadorja z 2:0, zadetka pa sta dosegla 38-letni kapetan Atiba Hutchinson, ki nastopa v Turčiji (Bešiktaš), ter napadalec Lilla Jonathan David, sicer drugi najboljši strelec francoskega prvenstva. Zasedba, ki jo vodi Anglež John Herdman, bo še močnejša, ko se bo vrnil zvezdnik Bayerna Alphonso Davies.

Jonathan David (Kanada) je tik pred uresničitvijo velikega cilja − nastopom na SP 2022. Foto: Reuters

Štiri točke za Kanado zaostajajo ZDA in Mehiko. Ker se na SP 2022 neposredno uvrstijo tri najboljše ekipe, Panama pa za Američani in Mehičani zaostaja štiri točke, so bolj ali manj že znani potniki konfederacije Concacaf na SP 2022. Omenjene države bodo tudi sogostiteljice prihodnjega SP 2026. Četrtouvrščeno reprezentanco čakajo medcelinske dodatne kvalifikacije, poleg Paname, ki je v četrtek izgubila proti Mehiki (strelec Raul Jimenez), se za četrto mesto poteguje še Kostarika, ki po gostujoči zmagi nad Jamajko zaostaja le eno točko.

Reprezentanco ZDA je v polarnih razmerah proti Hondurasu v vodstvo popeljal nogometaš Juventusa Weston McKennie. Foto: Reuters

Na dnu je Honduras, ki je osvojil le tri točke. V četrtek je ostal praznih rok v ZDA, kjer je ogromno prahu dvignila odločitev prirediteljev, da Honduras pričakajo na Allianz Fieldu v Saint Paulu (zvezna država Minnesota). Razmere so bile namreč polarne, kar 16 stopinj pod ničlo, tako da so imeli gostje velike težave zaradi mraza. Ob polčasu so trije zahtevali menjavo. Za Američane so zadeli v polno Weston McKennie (Juventus), Walker Zimmerman (Nashville) in zvezdnik Chelseaja Christian Pulisic. ''To ni bila tekma za užitek, ampak trpljenje,'' je bil neposreden selektor gostov Hernan Gomez.