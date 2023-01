Cime se vrača na nogometno sceno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener v ND Slovan

Sebastjan Cimirotić, vsem najbolje znan kot Cime, se aktivno vrača v nogomet. Jeseni je dokončal srednjo šolo in tako bo lahko pridobil tudi trenersko licenco. Trenerski posel začenja že zdaj, v svojem klubu iz otroštva, ljubljanskem Slovanu.

"Kot trener bi rad delal z mladimi. V Sloveniji imamo ogromno materiala, talenta. Resnično bi bil greh, če tega ne bi izkoristili. Fantom imam kaj pokazati," je jeseni po opravljeni srednji šoli v pogovoru za Sportal povedal Sebastjan Cimirotić.

Nekaj mesecev pozneje zdaj prihaja novica s Kodeljevega. "Legenda je nazaj v vlogi trenerja," so zapisali na družabnih omrežjih ND Slovan. Delal naj bi kot trener v mladinskih selekcijah kluba, v katerem je začel kariero. Pred prestopom v Olimpijo je bil član Slovana med letoma 1991 in 1993.

Slovan je eden od najstarejših slovenskih klubov (1913), kjer so kariero začeli številni odlični slovenski nogometaši, ne le Cimitorić. Če omenimo le Samirja Handanovića, Marka Elsnerja, Aleša Čeha, Zlatana Ljubijankića in Andraža Kirma. V zadnjih dveh desetletjih pa ni več tako pomemben dejavnik na slovenski nogometni sceni. Članska ekipa trenutno nastopa v tretji ligi.

Po koncu aktivne kariere nogometaša (2010) smo Cimitorića največkrat videli na tekmah Olimpije, še posebej v obdobju predsedovanja Milana Mandarića. Bil je nekakšna desna roka nekdanjega predsednika kluba iz Stožic. Že pri Olimpiji je pomagal pri treniranju kadetov, a ker takrat ni mogel pridobiti ustrezne licence, saj je zanj ta zgodba končala.