Cellino se je odločil: Brescia je že končala sezono

Cellino je že v začetku aprila zagrozil, da bo njegov klub predal vsako tekmo, če se bo prvenstvo nadaljevalo, zdaj pa je šel še korak dlje, kar je jasno povedal vodstvu serie A.

"Ponavljam, igralcev preprosto ne bom pustil na igrišče. To ni nekakšna nepomembna provokacija. Prevzemam vso odgovornost," je Cellino povedal v pogovoru za lokalni časnik Giornale di Brescia, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Italija je v stanju izrednih razmer že od 9. marca zaradi pandemije novega koronavirusa, vendar naj bi se ti ukrepi omilili od 4. maja, ko naj bi igralcem italijanskih profesionalnih nogometnih moštev dovolili, da nadaljujejo treninge v majhnih skupinah. Prekinjeno sezono serie A 2019/20 pa bi nato nadaljevali 31. maja.

"Vidim preveč egoizma in preveč ljudi, ki se trudijo kar najbolje izkoristiti to situacijo," je dodal Cellino.

Usoda sezone 2019/20 italijanske serie a je negotova. Foto: Getty Images Brescia in Bergamo sta italijanski mesti, ki jih je najhuje prizadela kriza. Mediji prikazujejo šokantne prizore vojaških tovornjakov v konvojih, ki vozijo krste v druge regije, saj tamkajšnji krematorij deluje brez prekinitve.

Cellino je poslal pismo tudi italijanski nogometni zvezi FIGC in njenemu predsedniku Gabrieleju Gravini in opozoril na grozljive prizore. "Kar se tiče FIGC in Gravine, bi se morali bolj posvetiti preverjanju finančnega stanja klubov in manj televizijskim nastopom. Resno, dajte se enkrat sprehoditi po Brescii in poglejte, kaj se tukaj dogaja," je dejal prvi mož Brescie.

Pred prekinitvijo prvenstva je bila Brescia s 16 točkami na 26 tekmah zadnjeuvrščeno moštvo na prvenstvi lestvici ter blizu nazadovanju v nižjeligaško prvenstvo. Na vrhu razpredelnice sta večna tekmeca Lazio in torinski Juventus, ki ima v boju za naslov italijanskega prvaka točko prednosti pred tekmecem iz Rima.