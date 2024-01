Čehi po škandalu našli novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka nogometna zveza je za novega reprezentančnega selektorja imenovala Ivana Haška, za katerega bo to drugo obdobje na češki klopi, na kateri bo zamenjal Jaroslava Silhavyja. Ta je novembra odstopil, čeprav je reprezentanco z drugim mestom v kvalifikacijski skupini E popeljal na evropsko prvenstvo v Nemčijo.

Hašek, ki je že leta 2009 reprezentanco vodil na petih tekmah, naj bi po pogodbi ekipo vodil do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 oziroma do novembra 2025, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Velika čast je voditi reprezentanco, to je vrh kariere vsakega trenerja. Jutri se sestanemo z analitično ekipo, da si razdelimo delo. V nedeljo gremo v Hamburg, da si ogledamo naš pripravljalni tabor," je po podpisu pogodbe dejal Hašek, nekdanji kapetan reprezentance, s katero se je leta 1990 uvrstil v četrtfinale svetovnega prvenstva, in igralec praške Sparte ter dveh japonskih klubov. Kot trener je bil nazadnje selektor libanonske reprezentance.

Silhavy, ki je Češko popeljal do četrtfinala EP leta 2020, je novembra odstopil, potem ko je bil deležen kritik zaradi niza slabih predstav v kvalifikacijah. Prizadel ga je tudi škandal tik pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo, ko so trije igralci, vključno z branilcem West Hama Vladimirjem Coufalom, preživeli noč v diskoteki.

Čehi se bodo v skupini F eura 2024, ki ga gosti Nemčija in se začne 14. junija, pomerili s Portugalsko, Turčijo in zmagovalcem skupine dodatnih kvalifikacij, ki jo sestavljajo Gruzija, Grčija, Kazahstan in Luksemburg.

