Čeferin izrazil sožalje Crveni zvezdi

"Šekularca si bomo zapomnili kot enega najboljših in najbolj priljubljenih jugoslovanskih nogometašev, ki je obeležil eno obdobje evropskega in svetovnega nogometa. Zapomnili si ga bomo kot velikega šampiona, ki je s svojim klubom osvojil osem trofej, pet prvenstvenih in tri pokalne, še posebno pa bo ostal v spominu, ker je leta 1960 Jugoslavijo vodil do velikega finala in srebrne kolajne na evropskem prvenstvu v Franciji. Bil je vzor mnogim generacijam, dobil status legende. Spomini na njegove čarovnije, preigravanja in gole so še danes živi. Vsi, ki smo rasli ob jugoslovanski reprezentanci, ga bomo ohranili v najlepšem spominu," je v pismu zapisal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Pogreb Dragoslava Šekularca in komemoracija bo v četrtek.