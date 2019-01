Preminil je Dragoslav Šekularac

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je v Beogradu v 81. letu starosti umrl legendarni nogometaš Crvene zvezde Dragoslav Šekularac. Igral je v vezni liniji in v elementu preigravanja nasprotnikov velja za enega najboljših jugoslovanskih nogometašev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Šekularac, ki je 81. rojstni dan praznoval 8. novembra, je bil rojen na območju današnje Makedonije.

Za Zvezdo je prvič zaigral leta 1955, v 11 letih je zadnjo zbral 470 nastopov in zabil 199 golov. Sedemkrat se je veselil naslova državnega prvaka in petkrat pokalnega. Pozneje je igral tudi za ameriški St. Louis Stars, OFK Beograd in Pariz.

Popularni Šeki se je po koncu igralne kariere na beograjsko Marakano vrnil tudi kot trener, a je tam ostal le eno sezono. Poleg Crvene Zvezde je kot trener deloval tudi v Gvatemali in ZDA.

Za reprezentanco Jugoslavije je Šekularac odigral 41 tekem in zabil šest golov. Bil je njen stalni član in skupaj s soigralci se je veselil srebra na olimpijskih igrah 1956 in na EP 1960 ter četrtega mesta na SP 1962.