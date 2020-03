Nemci prekinili do 2. aprila, nato nove odločitve

Šestintrideset klubov v prvi in drugi nemški ligi je sprejelo predlog vodstva tamkajšnje nogometne lige (DFL), da bosta tekmovanji prekinjeni do 2. aprila zaradi pandemije novega koronavirusa.

Vodstvo lige in klubi so to odločitev sprejeli na sestanku v Frankfurtu, znova pa se bodo sestali aprila in takrat odločali o prihodnosti igranja v tej sezoni.

"To ne pomeni, da bomo po 2. aprilu nadaljevali tekmovanji," je dejal šef DFL Christian Seifert in dodal: "Naš največji sovražnik je koronavirus, drugi največji pa je negotovost. Za zdaj nihče ne ve, kdaj se bo nadaljeval nogomet."

Če bo zdravstvena situacija dovolila, se DFL nagiba vsaj k igranju tekem pred praznimi tribunami, da bi na ta način dobila denar od televizijskih pravic, ki prinašajo velik delež proračuna klubom.

Če pa bi se liga končala zdaj, bi liga po napovedih izgubila 750 milijonov evrov.

