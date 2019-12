Buffon ujel Maldinija in prehitel Del Piera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni italijanski nogometni vratar Gianluigi Buffon je v sredo na prvenstveni tekmi proti Sampdorii, ki jo je njegov Juventus dobil z 2:1, izenačil rekord v številu tekem, odigranih v italijanskem prvenstvu. Odigral je svojo 647. tekmo in se izenačil z nekdanjim branilcem Milana Paolom Maldinijem, še letos pa ga bo zagotovo tudi presegel.

Enainštiridesetletni Gianluigi Buffon je v elitnem razredu italijanskega nogometa debitiral 19. novembra 1995, ko je v dvoboju proti Milanu branil gol Parme. Star je bil 17 let in 295 dni, zanimivo pa je, da že v svojem debiju ni prejel gola. S Parmo je leta 1999 osvojil pokal Uefa in italijanski pokal.

Da se je izenačil s Paolom Maldinijem, pa ni bil edini Buffonov rekord na tekmi s Sampdorio. V dresu Juventusa je odigral 479. tekmo in za eno prehitel dolgoletnega rekorderja Alessandra Del Piera. V Juventus se je sicer preselil leta 2001, z njim osvojil devet naslovov državnega prvaka. V želji, da bi postal tudi zmagovalec lige prvakov, se je leta 2018 preselil k PSG-ju, a se je po razočaranju hitro vrnil v Torino.

Za reprezentanco je odigral 176 tekem, leta 2006 je bil z njo tudi svetovni prvak.