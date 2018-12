Branilkam naslova ugoden žreb za SP 2019

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v Parizu izžrebala skupine ženskega svetovnega prvenstva 2019, ki bo v Franciji. Gostiteljice bodo v skupini A skupaj z Južno Korejo, Norveško in Nigerijo, branilke naslova Američanke pa bodo v skupini F skupaj s Tajsko, Čilom in Švedsko.

V skupini B so Nemčija, Kitajska, Španija in Južnoafriška republika, v skupini C Avstralija, Italija, Brazilija in Jamajka, v skupini D Anglija, Škotska, Argentina in Japonska, v skupini E pa Kanada, Kamerun, Nova Zelandija in Nizozemska.

Prvenstvo bo junija in julija 2019. V osmino finala se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene ekipe vsake skupine in štiri najboljše tretjeuvrščene.

