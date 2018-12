Velika čast za Damirja Skomino: znova med elito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko je razglasila najboljše delivce pravice na nogometnih igriščih leta 2018 na svetu. Največ točk za prvo mesto je zbral Argentinec Nestor Pitana, ki je sodil letošnji finale svetovnega prvenstva v Moskvi. Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina je zasedel osmo mesto.

Triinštiridesetletni Nestor Pitana je sodil finale letošnjega mundiala, v katerem je Francija za naslov svetovnega prvaka premagala Hrvaško. Pitana je prejel daleč največ točk v izboru Mednarodne zveze za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS).

Pitana je svojo profesionalno sodniško pot začel leta 2007 v argentinski primeri division, leta 2010 je prejel mednarodno profesionalno licenco svetovne nogometne federacije Fifa. Sodil je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, letos v Rusiji in pred štirimi leti v Braziliji. V lanskem izboru je bil peti.

Argentinski sodnik Nestor Pitana je najboljši delivec pravice na nogometnih zelenicah leta 2018. Foto: Getty Images

Drugo in tretje mesto sta zasedla Nizozemec Björn Kuipers (100 točk), ki je že petič po vrsti del najboljše šesterice, in Srb Milorad Mažić (86 točk), ki je sodil finale lige prvakov med madridskim Realom in Liverpoolom.

Na četrto mesto se je zvrstil lanski zmagovalec tega izbora Nemec Felix Brych (79 točk), nato sledijo Turk Cuneyt Cakir (55 točk), Italijan Gianluca Rocchi (25 točk) in Iranec Alireza Faghani (21 točk). Osmo mesto sta si razdelila Španec Antonio Mateu Lahoz in Slovenec Damir Skomina, ki sta oba prejela po 18 točk. Deseterico letos najboljših sodnikov na svetu zaključuje Brazilec Sandro Ricci (16 točk).

Skomina s sedmega padel na osmo mesto

Najboljši slovenski sodnik, 42-letni Skomina, je lanski izbor končal na sedmem mestu s 40 točkami. Koprčan je na svetovnem prvenstvu v Rusiji v izločilnih bojih sodil tekmo osmine finala med Švedsko in Švico.

Na seznamu so še Senegalec Malang Diedhiou, Urugvajec Andres Cunha, Mehičan Cesar Arturo Ramos, Španec David Fernandez Borbalan, Zambijec Janny Zikazwe, Anglež Martin Atkinson, Matthew Conger z Nove Zelandije in Mark Geiger iz Združenih držav Amerike.

V izboru za najboljšega sodnika na svetu sodeluje 90 izbranih novinarjev in strokovnjakov z vsega sveta. Šlo je za 32. izbor po vrsti.