Hud incident na nogometni tekmi v Škofji Loki

Neuradno naj bi za napadom stali navijači Green Dragons. Napadalci so bili organizirani kot bojna skupina, ki je z vso silo bliskovito vdrla na igrišče, napadla in po petih minutah tudi odšla. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Škofjeloški policisti so v soboto zvečer obravnavali prijavo kršitve javnega reda in miru na nogometni tekmi, so danes sporočili iz kranjske policijske uprave. Nasilje je izbruhnilo na tekmi tretje lige med MNK Izola in NK Škofja Loka, na urgenci pa so končali trije nogometaši in navijač iz Izole, je poročal portal 24ur.

Skupina navijačev je nasilno vdrla na prizorišče in začela na igrišče in na igralce metati bakle, nasilje se je stopnjevalo in tri nogometaše MNK Izola, ki so želeli zaščiti svoje navijače, ter enega izmed navijačev MNK Izola, so morali odpeljati na urgenco, je poročal omenjeni portal.

Iz izolskega kluba so po navedbah 24ur.com sporočili, da razlogi za kaznivo dejanje, v katerem so bili trije njihovi nogometaši poškodovani, ostajajo neznani. Kot je dodatno pojasnil predsednik MNK Izola Damir Skomina, je na urgenci pomoč poiskal tudi eden izmed navijačev.

Kot je pojasnil predsednik nogometa kluba Škofja Loka Roman Jemec, ki je ostro obsodil včerajšnji napad, njihov klub nima nič skupnega s tem napadom in da si v klubu želijo, da se kaj takega v Škofji Loki ne bi nikoli več zgodilo. Ocenil je, da gre pri napadu za stare zamere med gostujočimi navijači in navijači, ki so vdrli na igrišče, ki pa z NK Škofja Loka nimajo ničesar skupnega.

Napadalci so bili organizirani kot bojna skupina, ki je z vso silo bliskovito vdrla na igrišče, napadla in po petih minutah tudi odšla. "Vdrli so zamaskirani, oboroženi s kiji in palicami," je po poročanju 24ur.com še povedal Jemec in dodal, da je šlo za očitno dobro načrtovan napad.

Policija dogodek obravnava kot kaznivo dejanje, vodi pa tudi postopek zaradi suma kršitve predpisov s področja javnega reda na strani kršiteljev. Postopek še poteka, so zapisali na Policijski upravi Kranj.