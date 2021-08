Konec je. Največji v zgodovini Slovenije ne bo več sodil. Zdaj bo prvi mož Izole.

Damir Skomina, eden najboljših nogometnih sodnikov na svetu, je pri 45 letih sklenil svojo pot. Poškodba kolena ga je v zadnjem obdobju oddaljila od igrišč, zaradi nje ni sodil tudi na letošnjem evropskem prvenstvu. ''Z današnjim dnem sem zaradi višjih sil prenehal biti sodnik. Moral bom opraviti še eno operacijo,'' je na Brdu pri Kranju pred sedmo silo pojasnil, zakaj se poslavlja od sodniške vloge. V bogati karieri je podiral številne mejnike. Postal je prvi Slovenec, ki je sodil na evropskem in svetovnem prvenstvu, vrhunec pa je doživel leta 2019, ko je bil delivec pravice na velikem finalu lige prvakov. Danes bo kandidiral za predsednika NK Izola, tako da namerava ostati v svetu nogometa in graditi zgodbo nekdanjega prvoligaša, ki trenutno tekmuje v tretji ligi.

"Svoj posel jemljem skrajno profesionalno, a v njem tudi uživam. Moja služba je moj hobi," je v času, ko je sodil največje tekme, kar jih pozna nogomet, rad poudaril Damir Skomina. Vrhunci so prihajali drug za drugim. Samozavestni Primorec je v pestri karieri sodil na več kot 1000 tekmah, od tega 354 v prvi slovenski nogometni ligi in 256 v mednarodnih tekmovanjih. 51 v glavnem delu lige prvakov, sodil je tudi v velikem finalu med Liverpoolom in Tottenhamom (2019), sodil je na dveh evropskih prvenstvih, na enem svetovnem, odgovorno vlogo je opravljal tudi v finalu lige Europa in evropskem superpokalu, poleg Slovenije pa je, zanimivo, na državnih prvenstvih, največkrat okušal delo v Savdski Arabiji, kjer je delil pravico na 32 tekmah. Od sodniške srenje se poslavlja z zapuščino, ki se ji bo težko približal marsikateri delivec pravice iz tako majhne nogometne dežele, kot je Slovenija!

V zadnjih letih si je pri sojenju pomagal tudi s sistemom VAR. Leta 2019 se je vpisal v zgodovino s prvim posredovanje VAR v zgodovini lige prvakov, leta 2016 je bil udeležen pri prvem posredovanju VAR v zgodovini nogometa. Foto: Reuters

V zadnjih letih je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega nogometa v svetu. S prvim možem Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom se je večkrat srečeval na največjih dogodkih, podobno velja za najboljše slovenske nogometaše, na čelu z Janom Oblakom in Josipom Iličićem. Kaj vse bi lahko še bilo, če se 4. novembra 2020 na dvoboju lige prvakov med Club Brugge in Borussio Dortmund ne bi v nesrečni 11. minuti poškodoval koleno ...

Sodnik postal zaradi napačne diagnoze zdravnikov

V dolgoletni karieri je sodil več kot 500 uradnih dvobojev! Leta 2019 je prejel priznanje Mednarodnega inštituta za zgodovino in statistiko (IFFHS) za najboljšega nogometnega sodnika v letu 2019 po izboru novinarskih strokovnjakov in ekspertov iz 90 držav. Foto: Sportida Nepremičninski agent iz Kopra je sicer postal sodnik zaradi napačne diagnoze zdravnikov. Pri 16 letih je prenehal igrati nogomet, saj je mislil, da mu nagaja srce. Šest let pozneje so mu možje v belem sporočili veselo novico, da je bila diagnoza o težavah s srcem napačna.

''Ko sem bil mlad, je bila moja prva asociacija ta, da je sodnik nekdo, ki te bo oškodoval,'' je pred leti zaupal v obširnem sobotnem intervjuju za Sportal. Pozneje je le opravil sodniški izpit.

Prvič je sodil 23. marca 1993 na tekmi primorske lige med Kortami in Rakekom. ''Bil sem pomočnik sodnika in bila je katastrofa. Imel sem dolge lase, občinstvo me je ves čas zmerjalo … Bil sem popolnoma nepripravljen,'' se je spominjal začetkov. Pozneje je šlo vedno na bolje. Odlično se je pripravil na izzive, tako fizično kot psihično, in iz leta v leto napredoval.

Na prvi tekmi v 1. SNL izključil kar štiri igralce

Ko je postal član elitne sodniške skupine, je sodil tudi največje tekme. Foto: Guliverimage/Getty Images Ljubezen in strast do nogometa sta zažareli na novo, a v nekoliko drugačni obliki. Postal je vrhunski sodnik. Dokazoval se je tako hitro, da je prvič vodil prvoligaško tekmo že pri 24 letih.

''Dobro se spominjam te tekme. Takoj je pokazal avtoriteto na igrišču in izključil kar štiri nogometaše. Olimpija je gostovala v Domžalah, Skomina pa je bil že kot mladi sodnik zelo samozavesten in odločen. Spominjam se ga še kot mladeniča s čopom,'' se njegovega krstnega nastopa v 1. SNL dobro spominja aktualni predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ki je pred leti tudi sam večkrat sodil prvoligaške dvoboje.

Skomina je na dvoboju v Domžalah pokazal rdeče kartone Vladimirju Karadžiću, Kaji Kaliniću (oba Domžale), Ismetu Munishiju in Francu Fridlu (oba Olimpija), Ljubljančani pa so v dramatični tekmi zmagali s 3:2. To je bil zanimiv obračun, na katerem so nastopili tudi zdajšnji predsednik Sindikata SPINS Dejan Stefanović, trener Celja Agron Šalja, nekdanji reprezentanti Ermin Raković, Sebastjan Cimirotić, Dušan Kosić … Trenerja sta bila Mihajlo Petrović in Bojan Prašnikar, kapetan Domžal je bil Nenad Protega, za zmaje je branil Nihad Pejković, na klopi za rezervne igralce pa je sedel Jasmin Handanović. Bilo je 30. julija 2000, Skomina pa je takoj opozoril nase.

Vrhunec kariere predstavlja sojenje v finalu lige prvakov (2019) v Madridu. Foto: Getty Images

Mednarodni sodnik je postal leta 2003, šest let pozneje pa se priključil elitni sodniški skupini Uefe. Sodil je številne pomembne mednarodne tekme in bil tudi na treh velikih tekmovanjih, na evropskem in svetovnem prvenstvu kot tudi olimpijskih igrah.

Zaradi poškodbe kolena je moral v zadnjem obdobju pozabiti na svoj najljubši hobi. Sodniška piščalka je mirovala, zdaj, 21 let po prvi tekmi v slovenskem državnem prvenstvu, pa se je odločil, da se bo posvetil novim ciljem. O tem je spregovoril na posebnem druženju z novinarji na Brdu pri Kranju, kjer je ob vprašanju, ali bo danes kandidiral na skupščini NK Izola za novega predsednika, slekel suknjič z grbom Nogometne zveze Slovenije in se predstavil v dresu Izole. Že poldrugo leto razmišlja o projektu, kako postaviti izolski klub na noge in ga skušati vrniti na pota stare slave. Tako bo ostal zavezan nogometu, kot prvi mož ambicioznega kluba, ki bo z njegovim prihodom zagotovo pridobil na medijskem zanimanju.