Modrićeva življenjska zgodba na 300 straneh

Predgovor h knjigi sta napisala sloviti trener Manchester Uniteda, sir Alex Ferguson, in legenda hrvaškega nogometa Zvonimir Boban. V knjigi so zajete zabavne prigode iz zgodnjega otroštva petletnega pastirja, ko je pasel živino na Velebitu, ter tragične prelomnice, ki so zaznamovale Modrićevo odraščanje. Leta 1991 so srbski paravojaki v bližini domače hiše v Modrićih ubili njegovega dedka, na katerega je bil takrat šestletni Luka zelo navezan.

Opisano je tudi, kako je bil skoraj na robu smrti, ko si je kot otrok za zabavo v vsako nosnico zatlačil po eno fižolovo zrno, kar mu je zaprlo dihalne poti in bi se skoraj zadušil. Nogometni začetki niso bili nič kaj zvezdniški. Košarico je dobil tako pri splitskem Hajduku kot v domačem Zadru, nato so ga odkrili v zagrebškem Dinamu.

Tudi o odnosu s kontroverznim Zdravkom Mamićem

V soboto si je s Hrvaško zagotovil nastop na Euru 2020. Foto: Reuters V tem življenjepisu so predstavljeni tudi odnos s kontroverznim Zdravkom Mamićem, propadli prestop v Chelsea leta 2007 ter zvezdniški transfer v Tottenham leto pozneje, ki je bil zaradi manipulacij z odškodnino predmet sodne obravnave.

Modrić je o tem prestopu pričal tudi sodišču. Njegovo pričanje pa je hrvaška javnost razumela kot zagovor v korist Mamića, zaradi česar se je nogometaš iz ljubljenca javnosti čez noč spremenil v "najbolj osovraženo osebo na Hrvaškem". Po uspehu na lanskem svetovnem nogometnem prvenstvu, na katerem je Hrvaška osvojila zgodovinsko srebro, se je to znova spremenilo.

"Rusija bo vedno nekaj posebnega. V spominu bom ohranil, kako smo bili zapriseženi skupnemu cilju, od prvega do zadnjega trenutka, nikoli ne bom pozabil naših navijačev in slovesnega sprejema v Zagrebu in drugih mestih. Sanjali smo o tem, da bomo enkrat tudi mi imeli takšen sprejem, kot so ga za 'vatrene' pripravili leta 1998. Presrečen sem, ker se je tudi nam to uresničilo," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hine dejal Luka Modrić.

S Hrvaško bo nastopil na novem velikem tekmovanju, že 11. v zgodovini državne samostojnosti. Foto: Reuters

Predstavitve biografije so se udeležili soproga Vanja Bosnić ter njuni trije otroci Ivano, Ema in Sofia. Prišli pa so tudi člani hrvaške bronaste reprezentance s SP 1998 Zvonimir Boban, Davor Šuker, Slaven Bilić, Aljoša Asanović, nekdanji hrvaški selektorji Miroslav Blažević, Ante Čačić in Otto Barić, zdajšnji selektor Zlatko Dalić in soigralci iz nacionalne vrste. V Zagreb sta pripotovala tudi posebna gosta iz Real Madrida, direktor madridske zasedbe Emilio Butragueno in Modrićev soigralec Marcelo.