Vreme

Avtor:
STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
8.32

Benfica Lizbona Sporting Lizbona

Portugalsko prvenstvo

Benfica ostala brez lige prvakov, Sporting drugi

Sporting | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nogometaši Sportinga so po zadnjem, 34. krogu portugalskega prvenstva ubranili drugo mesto na lestvici z domačo zmago proti Gil Vicenteju s 3:0 in bodo v naslednji sezoni igrali v kvalifikacijah lige prvakov. Že v začetku meseca je že 31. naslov prvaka osvojil Porto.

Benfica je kljub zmagi nad Estorilom s 3:1 v gosteh ostala brez lige prvakov in za Sportingom v DP zaostala za dve točki. Benfica sicer ostaja rekorderka z 38 naslovi državnega prvaka.

V portugalski ligi prvo mesto prinaša igranje v ligaškem delu lige prvakov, drugo v kvalifikacijah lige prvakov, tretje in četrto pa v kvalifikacijah evropske oziroma konferenčne lige.

Porto je na lestvici zmago potrdil z 88 točkami. Za njim so se zvrstili Sporting z 82, Benfica z 80 in Braga, ki je zbrala 59 točk.

V portugalski eliti od Slovencev igra vratar Martin Turk, ki je z Estorilom (39 točk) na desetem mestu v 18-članski ligi.

