Belgijski as iz PSG v Dortmund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski nogometni reprezentant Thomas Meunier bo prihodnjo sezono zamenjal dres francoskega PSG za nemško Borussio Dortmund, poroča Bild. Osemindvajsetletnik naj bi se nemški sredini pridružil kot prost igralec in z BVB podpisal štiriletno pogodbo.

Kot še poroča Bild, so se za branilca Thomasa Meunierja zanimali tudi številni drugi klubi, kot so Tottenham, Arsenal, Napoli in Valencia.

Nemški mediji še navajajo, da je bil Meunier v petek v Dortmundu, kjer je že podpisal pogodbo.