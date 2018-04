Belgijec končal sezono pri Borussii, zdaj bo trepetal za SP v Rusiji

Poškodba Michyja Batshuayija

Michy Batshuayi, ki se je poškodoval na nedeljskem porurskem derbiju med Schalkejem in Borussio (2:0), je že zaključil s sezono, so potrdili v Dortmundu. Za belgijskega napadalca, ki se je po prihodu iz Chelseaja v Nemčiji znašel odlično, nastop na svetovnem prvenstvu 2018 še ni izgubljen, so ob tem dodali.