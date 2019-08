Baski poskrbeli za eno najdaljših pogodb v zgodovini nogometa

Inaki Williams in Athletic Bilbao do leta 2028

Iz Španije prihaja vest o precej nenavadni pogodbi, ki so jo s svojim najvrednejšim nogometašem podpisali pri tamkajšnjem nogometnem prvoligašu Athleticu Bilbau. S španskim zvezdnikom Inakijem Williamsom so podpisali namreč kar devetletno pogodbo.

V nogometu smo vajeni eno, dve, tri, štiri, včasih tudi petletnih pogodb, a tokrat iz Pamplone prihaja novica o precej nenavadnem dogovoru tamkajšnjega Athletic Bilbaa in Inakija Williamsa, ki sta sklenila kar devetletno sodelovanje. Pogodba, ki jo je z Baski podpisal 25-letni španski napadalec ganskih korenin, se bo iztekla šele leta 2028, v njej pa je po novem zapisana odkupna klavzula v višini 135 milijonov evrov.

Fant, ki se odlično sklada s filozofijo kluba

Baska afriških korenin navijači Athletica obožujejo. Foto: Reuters S tem so nase priklenili enega najboljših nogometašev v španski ligi, če ne upoštevano velike trojke, Barcelone, Reala in Atletica, ki je najbolj cenjen posameznik moštva iz Pamplone. Ta 25-letni nogometaš, ki se odlično znajde tako v konici napada kot tudi na levem ali desnem krilu, ki je član priznanega baskovskega nogometnega kluba, se kljub ganskim koreninam odlično sklada s filozofijo Athletic Bilbaa. Ta že od nekdaj vztraja pri tem, da za moštvo igrajo samo Baski. V 121-letni zgodovini je zanj zaigralo le šest "tujcev".

"Vedno sem govoril, da je Athletic Bilbao mesto, v katerem želim biti," je po podpisu pogodbe povedal Williams, ki so ga dolgo časa povezovali z odhodom v številne bogate evropske klube, predvsem Manchester Unitedom. "To je moj dom, tukaj imam vse, česar si želim. Klub je bil vedno dober do mene in mi dal vse. Upam, da mu bom zdaj lahko vrnil in Athletic Bilbao pomagal spraviti na višjo raven," je še povedal hitronogi nogometaš, ki je enkrat nastopil tudi za špansko reprezentanco.

Do zdaj je Williams, ki je igral v vseh mlajših selekcijah in tudi njegovi B ekipi, za člansko moštvo Athletica odigral 204 tekem in zabil 49 golov. V prejšnji sezoni, v kateri je Athletic v prvenstvu zasedel osmo mesto in za las ostal brez evropskih tekmovanj, je v 41 nastopih v prvenstvu in v pokalu zabil 15 golov in prispeval še štiri asistence.

Denilson je leta 1998 iz Flamenga v Betis prišel za 31 milijonov evrov, kar je bil takrat najdražji prestop v zgodovini nogometa. Danes Brazilca ni več niti med najvišjimi 200 prestopi. Foto: Reuters

Rekord je še vedno v rokah Betisa in Brazila

Ni pa Williamsova devetletna pogodba najdaljša v zgodovini španskega nogometa, če ste mislili. Rekorden je še en podpis, ki se je zgodil v Španiji, in sicer desetletna pogodba, ki so jo pri Betisu iz Seville s takrat pompozno najavljenim Brazilcem Denilsonom podpisali leta 1998, vredna pa je bila prek sto milijonov ameriških dolarjev.