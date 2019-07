Barcelona potrdila tisto, kar že vemo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vemo, da si Neymar želi zapustiti Paris Saint Germain, vemo pa tudi, da ga klub ne želi prodati," je povedal Bartomeu, na vprašanje, kako je s tem seznanjen, pa je odgovoril: "Vem, kar preberem v časopisih. Smo v stikih s predsednikom PSG Nasserjem Al Khelafijem na srečanjih in odborih. Sam nam ni nič povedal."

O srečanju in pogovorih za Greizmanna pa: "V četrtek se je direktor Oscar Grau sestal s predsednikom Miguel Angelom Gilom v Madridu. Ugotavljal je, ali se je možno pogajati za prestop." Bartomeu je tako ostal skrivnosten in previden, a dejstvo je, da sta Francoz in Barcelona že vse dogovorjena. Zdaj je le še vprašanje časa, kdaj bo vse skupaj postalo uradno. Več težav zna biti v primeru Neymar.

