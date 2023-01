Barcelona mora Brazilcu plačati 7,7 milijona evrov

Nogometaš zvezne vrste je v Barcelono prišel pozimi leta 2020, a zanjo samo enkrat zaigral, še to kot zamenjava na tekmi lige prvakov proti Dinamu iz Kijeva. Junija 2021, tri mesece po vrnitvi Joana Laporte na predsedniški položaj, so prekinili petletno pogodbo in Brazilca odpustili. Pri Barceloni so menili, da ni pokazal dovolj kakovosti.

A sodnik je ta argument zavrnil z besedami, da klub ni predložil dokazov o neustreznem treniranju igralca in da ga pred tem niso opozorili, da mora zaigrati bolje.

"Pravi razlog za odpoved je bila enostranska poslovna odločitev, Brazilec, ki ga je pripeljal prejšnji upravni odbor, je bil za klub predrag," je menil sodnik.

