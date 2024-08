Barca posoja mladega napadalca Roqueja in branilca Lengleta

Pri katalonskem nogometnem velikanu Barceloni so se odločili nekoliko razbremeniti igralsko strukturo kolektiva. Barcelona je danes tekmecema iz španskega prvenstva la lige s posojilnima pogodbama odstopila mladega napadalca Vitorja Roqueja in osrednjega branilca Clementa Lengleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Usluge 19-letnega brazilskega napadalca Roqueja, ki je dosegel dva gola na 16 tekmah za klub iz Barcelone, bodo po novem koristili pri Realu Betisu. Devetindvajsetletni Langlet pa bo kot posojen igralec igral za Atletico Madrid, za katerega sicer brani slovenski vratar Jan Oblak.

Francoski branilec Lenglet se je pridružil Atleticu do konca sezone, potem ko je bil prej posojen Tottenhamu in Aston Villi.

Brazilski napadalec Roque je januarja prišel iz Athletico Paranaense, potem ko je Barca julija 2023 z njim podpisala pogodbo za približno 30 milijonov evrov.

"Dogovor med FC Barcelono in Real Betisom je bil sklenjen za posojo Vitorja Roqueja do 30. junija 2025, z možnostjo še enega leta," so sporočili iz Barcelone. Katalonski velikan je potrdil, da ima Betis možnost za odkup 19-letnika.

Barcelona zaradi svojih finančnih težav in strogih finančnih pravil španske lige sicer še ni mogla registrirati poletno okrepitev španskega reprezentanta Danija Olma, napadalno usmerjenega vezista in nekdanjega soigralca Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu.

Prejšnji teden so dovolili Ilkayu Gündoganu, da se vrne v Manchester City, trener Barcelone Hansi Flick je upal, da bo to klubu dalo dovolj prostora za registracijo Olma, a igralec ni bil na voljo za sobotni obračun z Athleticom iz Bilbaa.

